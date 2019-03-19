财政部：1-2月个人所得税收入2326亿元 同比下降18.1%

人民网北京3月19日电 财政部网站公布了2019年1-2月财政收支情况。数据显示，1-2月累计，全国一般公共预算收入39104亿元，同比增长7%。其中，中央一般公共预算收入19415亿元，同比增长6.6%；地方一般公共预算本级收入19689亿元，同比增长7.4%。全国一般公共预算收入中的税收收入35114亿元，同比增长6.6%；非税收入3990亿元，同比增长10.8%。
从一般公共预算收入情况看，主要收入项目如下：国内增值税14414亿元，同比增长11.3%。国内消费税3720亿元，同比增长26.7%。企业所得税8213亿元，同比增长10%。个人所得税2326亿元，同比下降18.1%。进口货物增值税、消费税2946亿元，同比增长4.5%；关税457亿元，同比下降3.9%。出口退税2667亿元，同比增长23.4%。城市维护建设税1121亿元，同比增长7.6%。车辆购置税671亿元，同比下降1.7%。印花税464亿元，同比下降24.5%。其中，证券交易印花税197亿元，同比下降41.1%。资源税364亿元，同比增长26.5%。土地和房地产相关税收中，契税806亿元，同比下降1.8%；土地增值税1004亿元，同比增长4.7%；房产税508亿元，同比增长1.1%；耕地占用税128亿元，同比增长8.8%；城镇土地使用税392亿元，同比下降8.5%。环境保护税56亿元（去年同期无此收入）。车船税、船舶吨税、烟叶税等其他各项税收收入合计191亿元，同比增长13.5%。
从一般公共预算支出情况看，1-2月累计，全国一般公共预算支出33314亿元，同比增长14.6%。其中，中央一般公共预算本级支出4078亿元，同比增长15.4%；地方一般公共预算支出29236亿元，同比增长14.5%。
主要支出科目情况如下：教育支出5052亿元，同比增长14.4%。科学技术支出980亿元，同比增长22.3%。文化旅游体育与传媒支出427亿元，同比增长11.3%。社会保障和就业支出5970亿元，同比增长8.6%。卫生健康支出2213亿元，同比增长6.1%。节能环保支出666亿元，同比增长45.3%。城乡社区支出3136亿元，同比增长23.1%。农林水支出2230亿元，同比增长4.7%。交通运输支出2285亿元，同比增长55%。债务付息支出855亿元，同比增长7.3%。
从全国政府性基金预算收支情况看，1-2月累计，全国政府性基金预算收入9450亿元，同比下降2.3%。分中央和地方看，中央政府性基金预算收入612亿元，同比增长5%；地方政府性基金预算本级收入8838亿元，同比下降2.8%，其中国有土地使用权出让收入8047亿元，同比下降5.3%。
1-2月累计，全国政府性基金预算支出14374亿元，同比增长1.1倍。分中央和地方看，中央政府性基金预算本级支出107亿元，同比增长1.4倍；地方政府性基金预算相关支出14267亿元，同比增长1.1倍，其中国有土地使用权出让收入安排的支出12911亿元，同比增长1.1倍。
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