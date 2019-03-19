原标题：税务总局再取消15项税务证明事项

税务总局再取消15项税务证明事项

本报讯（记者郝赫）继2018年底取消20项税务证明事项后，国家税务总局日前印发《关于取消一批税务证明事项的决定》（以下简称《决定》），公布取消15项主要涉及税收优惠办理的税务证明事项。

据了解，此次公布取消的15项税务证明事项，有5项属于原本需纳税人专门通过第三方取得的证明，例如办理减免车船税时，需提供有关部门出具的遭受自然灾害影响的纳税困难证明；办理资源税免予扣缴税款时，需提供从销售方取得的资源税管理证明等。其余10项是纳税人原本需提供的自有法定证照等资料，例如办理免征车船税时，需提供的车船产权证；办理退役士兵自主就业相关税收减免时，需提供的退出现役证等。

郝赫

(责编：赵爽、仝宗莉)