原标题：近五成餐饮业员工月薪3000-5000元 “包住”成刚需

中新网客户端北京3月19日电 19日，58同城招聘研究院发布的《2018餐饮行业招聘总结报告》显示，2018年超四成餐饮企业给求职者提供3000-5000元的月薪，“包住”的企业占比达62.79%，远高于其他行业。

“包住”对餐饮求职者吸引力强

餐饮企业对求职者的吸引力主要体现在“包住”上，在有“包住”需求的行业中，餐饮业包住需求高达87.75%，仅次于家政保洁和安保等“驻点型”岗位。

“包住”能为餐饮业求职者省下一大笔生活开支，成为求职者选择企业的决定性因素。调查显示，过半餐饮求职者搜索过含有“包住”标签的帖子。

各城市餐饮行业求职者的“包住”需求均高于企业的“包住”能力。其中，深圳的“包住”需求最高，达到94.42%；长沙、武汉则因经济发展拉动住房需求，而餐饮业收入水平并没有较大提高，因而从业者也有较高的“包住”需求，分别为94.03%、93.22%。

值得一提的是，西安求职者的“包住”需求最低。报告认为，许多西安餐饮从业者都来自本地，自带住宿条件而无需企业供房。

餐饮企业在“包吃包住”方面的待遇远高于其他企业。报告显示，“包吃”的餐饮企业占比71.84%，高于全体企业43.83%的平均水平，而“包住”的餐饮企业占比62.79%，也远高于全体企业。

超四成企业提供3000-5000元月薪

报告显示，在2018年餐饮企业支付月薪区间占比中，3000-5000元占比46.73%，5000-8000元占比18.04%。而求职者期望薪酬中，月薪3000-5000元占比44.07%。

这意味着，餐饮企业支付的薪酬在各行业中处于中等水平，求职者对薪酬的期待并不算太高。由于餐饮行业业员工有“包吃包住”等福利，因此对收入的要求保持在中等水平。

报告还显示，不同城市在餐饮业从业者的福利报酬上各有侧重。其中广州餐饮企业福利提供能力最强，“包吃包住”等待遇十分具有竞争力。

成都和长沙的餐饮企业福利待遇也较好。分析认为，传统的美食之都广州、成都、长沙等城市，由于餐饮业发达，行业发展迅速，在劳动者保障方面形成了较为完善的机制。

而受制于居住成本和快生活节奏的影响，北京、上海等城市在“包住”和周末双休等方面不具优势。

从薪酬水平上看，广州餐饮企业提供给劳动者的月薪以5000-8000元占比最高，其次是上海、深圳、杭州等城市。 (记者 吴涛)

(责编：常瑞雪(实习生)、仝宗莉)