韩长赋解读质量兴农战略规划 全面提升农业质量效益和竞争力

人民网北京3月19日电 据农业农村部网站消息，近期，农业农村部、国家发展改革委等七部门联合印发《国家质量兴农战略规划（2018—2022年）》（以下简称《规划》），对新时期实施质量兴农战略的总体思路、发展目标和重点任务作出了明确安排。《规划》制定实施，既是农业农村领域落实高质量发展要求的重大举措，又是推动产业兴旺促进乡村全面振兴的具体行动，是指导各地区实施质量兴农战略的行动指南。日前，农业农村部部长韩长赋解读《规划》出台的背景、目标任务、如何贯彻落实等问题。

记者：《规划》对当前我国农业发展态势是如何研判的？新时期推进质量兴农有什么重大意义？

韩长赋：经过多年的发展，我国农业进入转变发展方式、优化产业结构、转换增长动力的攻关期，站在了转向高质量发展的历史关口。实施质量兴农战略，推动农业由增产导向转向提质导向，既有着坚实的物质基础，也面临着内外部环境变化带来的新要求、新挑战。

《规划》指出，粮食产量连续7年稳定在1.2万亿斤以上，农业综合生产能力大幅提高。主要农产品质量安全监测合格率保持在97%以上，质量安全水平稳中向好。化肥农药使用量实现“负增长”，农田灌溉水有效利用系数提高到0.548，畜禽粪污综合利用率达到70%，农业资源利用率明显提高。建成高标准农田6.4亿亩，主要农作物耕种收综合机械化率达到67%，农业科技进步贡献率达到58.3%，设施装备和技术支撑更加有力。新型经营主体总量达到850万家，土地适度规模经营比重超过40%，适度规模经营格局初步形成。农产品加工业产值与农业总产值之比达到2.3∶1，休闲农业和乡村旅游总产值年均增长超过9%，产业效益稳步提升。现在我们完全有条件有能力来推进农业高质量发展。

同时也要看到，推进农业高质量发展更是发展所需，有着很强的现实意义。随着城乡居民消费结构不断升级，优质农产品和服务需求快速增长，“有没有”已经不成问题，“好不好”“优不优”逐步成为主要矛盾。随着我国经济进入高质量发展阶段，补齐农业短板、促进农业高质量发展的要求更加迫切。加快实施质量兴农战略，既是满足城乡居民多层次、个性化消费需求，增强人民群众幸福感、获得感的重大举措；又是提高农业发展质量效益，推进乡村全面振兴、加快农业农村现代化的必然要求。要紧紧抓住乡村振兴战略实施的重大战略机遇，遵循农业发展规律和时代要求，顺势而为，乘势而上，着力破解农业产业链条短、产销衔接弱、质量效益低等突出制约，全面推进农业发展质量变革、效率变革、动力变革，努力开创质量兴农新局面。

记者：《规划》对质量兴农提出了什么样的发展目标，主要体现在哪些方面？

韩长赋：推动农业高质量发展，是一场深刻变革。只有深入研究把握农业高质量发展的基本内涵和总体要求，科学制定前瞻性、针对性、指导性强的目标，才能充分发挥规划的战略导向作用，指引质量兴农各项工作有序开展。《规划》坚持目标导向，紧紧围绕农业高质量发展，坚持绿色化、优质化、特色化、品牌化基本路径，分阶段性提出了质量兴农的总体目标。到2022年，要基本建立质量兴农制度框架，初步实现“四高一强”，推动农业高质量发展取得显著成效。

“四高”。一是产品质量高。绿色优质农产品供给数量大幅提升，口感更好、品质更优、营养更均衡、特色更鲜明。农产品质量安全例行监测总体合格率稳定在98%以上，绿色、有机、地理标志农产品认证登记数量年均增长6%。二是产业效益高。一二三产业深度融合发展，农业增值空间不断拓展。规模以上农产品加工业产值与农业总产值之比达到2.5∶1，畜禽养殖规模化率提高到66%。三是生产效率高。农业劳动生产率、土地产出率、资源利用率全面提高，农业劳动生产率、土地产出率、农作物耕种收综合机械化率和农田灌溉水有效利用系数分别达到5.5万元/人、4000元/亩、71%和0.56。四是经营者素质高。专业化、年轻化的新型职业农民比重大幅提升，新型经营主体、社会化服务组织更加规范。高中以上文化程度职业农民占比达到35%，县级以上示范家庭农场、国家农民专业合作社示范社认定数量分别达到10万家、1万家。

“一强”。即国际竞争力强。国内农产品品质和农业生产服务比较优势明显提高，统筹利用两种资源、两个市场能力进一步增强。培育形成一批具有国际竞争力的大粮商和跨国涉农企业集团，农业“走出去”步伐加快，农产品出口额年均增长3%。

《规划》还着眼远景谋划，按照两步走的总体安排，明确了到基本实现现代化阶段质量兴农的目标。到2035年，质量兴农制度体系更加完善，现代农业产业体系、生产体系、经营体系全面建立，农业质量效益和竞争力大幅提升，农业高质量发展取得决定性进展，农业农村现代化基本实现。

记者：《规划》围绕推进实施质量兴农战略，提出了哪些重点任务?

韩长赋：质量兴农涉及面广、内容多、政策性强，涵盖农业产前、产中、产后全环节，涉及种植、畜牧、渔业等各行业，不分主次、眉毛胡子一把抓是行不通的。必须聚焦质量兴农工作关键领域和薄弱环节，找准战略方向和工作重心，切实加大工作力度，持续推进实施。《规划》坚持问题导向，针对质量兴农工作存在的突出问题和关键制约，研究提出一系列有力措施，设计了一套政策组合拳。重点包括七方面任务。

一是加快推进农业绿色发展。立足水土资源匹配，调整完善农业生产力布局，推进保供给和保生态有机统一。严守耕地红线，加强节水灌溉工程建设和节水改造，促进水土资源节约高效利用。深入推进化肥减量增效行动，加快实施化学农药减量替代计划，着力推进绿色防控，强化兽药和饲料添加剂使用管理，逐步提高农业投入品科学使用水平。加强土壤污染防治，持续推进秸秆综合利用和农膜回收，切实抓好畜禽粪污资源化利用，全面加强产地环境保护与治理。

二是推进农业全程标准化。加快建立与农业高质量发展相适应的农业标准及技术规范，健全完善农业全产业链标准体系。引进转化国际先进农业标准，推进“一带一路”农业标准互认协同，加快与国外先进标准全面接轨。建立生产记录台账制度，实施农产品质量全程控制生产基地创建工程，在“菜篮子”大县、畜牧大县和现代农业产业园全面推行全程标准化生产。

三是促进农业全产业链融合。开展农村一二三产业融合发展推进行动，建设一批现代农业产业园和农村产业融合发展先导区，促进农产品加工就地就近转化增值。强化产地市场体系建设，加快建设布局合理、分工明确、优势互补的全国性、区域性和田头三级产地市场体系。加快完善农村物流基础设施网络，创新农产品流通方式，推进电子商务进农村综合示范，大力发展农产品电子商务。建设一批美丽休闲乡村、乡村民宿等精品线路和农村创新创业园区，培育农村新产业新业态。

四是培育提升农业品牌。实施农业品牌提升行动，培育一批叫得响、过得硬、有影响力的农产品区域公用品牌、企业品牌、农产品品牌。加快建立农业品牌目录制度，全面加强农业品牌监管，构建农业品牌保护体系。创新品牌营销方式，讲好农业品牌故事，加强农业品牌宣传推介。加强市场潜力大、具有出口竞争优势的农业品牌建设，打造国际知名农业品牌。

五是提高农产品质量安全水平。保障农产品质量安全，是质量兴农的底线。进一步加强农产品质量安全监测，改进监测方法，扩大监测范围，深化例行监测和监督抽查。健全省、市、县、乡、村五级农产品质量安全监管体系，充实基层监管机构条件和手段，切实提高执法监管能力。建设国家农产品质量安全追溯管理信息平台，推动建立食用农产品合格证制度，继续开展国家农产品质量安全县创建。深入推进农产品质量安全风险评估，建立农产品质量安全风险预警机制。

六是强化农业科技创新。开展质量导向型科技攻关，强化农业创新驱动。组织实施良种联合攻关，培育和推广口感好、品质佳、营养丰、多抗广适新品种，加强特色畜禽水产良种资源保护。着力提升农机装备质量水平，大力推进主要农作物生产全程机械化，积极推进农作物品种、栽培技术和机械装备集成配套，促进农机农艺融合创新发展。加快发展信息化，深入实施信息进村入户工程，组织实施“互联网+”农产品出村进城工程，开展数字农业建设，完善重要农业资源数据库和台账，推进重要农产品全产业链大数据建设。

七是建设高素质农业人才队伍。实施新型农业经营主体培育工程，支持家庭农场、农民合作社、产业化龙头企业提升质量控制能力。加强新型职业农民培育，每年培训新型职业农民100万人以上，推动全面建立职业农民制度。支持建设区域性农业社会化服务综合平台，推进农业生产全程社会化服务。支持农垦率先建立农产品质量等级评价标准体系和农产品全面质量管理平台，打造质量兴农的农垦国家队。

记者：一分部署，九分落实。下一步我们将如何推进《规划》落实落地？

韩长赋：《规划》用四章的篇幅，对构建质量兴农战略规划实施保障体系作出了具体安排，这是《规划》的重大创新。我们将加快构建质量兴农政策、评价、考核、工作四个体系，强化政策支持、责任分工、检查督导和组织领导，确保规划各项目标任务落实到位。完善质量兴农政策体系，加大农业绿色高效生产支持力度，强化用地等配套政策保障。构建质量兴农评价体系，科学构建评价指标，强化指标数据采集，开展第三方评价，准确评价质量兴农水平。建立质量兴农考核体系，加强规划实施考核监督，建立健全实施激励约束机制，对推进质量兴农取得显著成绩的给予表彰奖励。健全质量兴农工作体系，建立部际协调机制，强化地方政府属地管理责任，加强质量兴农法治保障，积极动员社会各界参与，形成协同推动质量兴农的工作合力。

总体看，《规划》描绘了质量兴农的宏伟蓝图，指明了农业高质量发展的路径和方向。认真贯彻落实党中央国务院决策部署，充分发挥国家规划的战略导向作用，狠抓落实，苦干实干，确保《规划》的各项目标任务圆满完成，全面提升农业质量效益和竞争力，为更好满足人民美好生活需要和推进乡村全面振兴提供有力支撑。

(责编：蒋琪、仝宗莉)