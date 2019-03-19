原标题：游戏充值遇诈骗 玩家陷入“连环套”

向“代充人员”付款时，对方发来的二维码显示为火锅店。

“前几天玩游戏，在公屏上看到别人发的‘广告’，说只要50元就能买到价值上千元的游戏道具，一时心动，就加了那个人的QQ，结果被引导到了一个充值网站。客服说首次充值要预先充950元，此后可以退。我充了，但后来不止钱没退我，连发广告的人都把我拉黑了。”3月4日，网友小张向新京报记者称遭遇游戏充值诈骗，损失了1000元钱。

2月中下旬，海南省东方市公安局迎来壮观的一幕：上百名涉嫌网络诈骗的违法犯罪嫌疑人在一天内前往公安局投案自首。据了解，这些犯罪嫌疑人所从事的是“游戏充值诈骗”，此类诈骗手法分工明确，已形成了一条成熟的黑色产业链条。

新京报记者近日调查发现，该诈骗手法目前依然活跃在网络上，黑产从业者冒充游戏客服，在QQ群或者游戏内部公共聊天室发布广告诱导受害者充值，王者荣耀、皇室战争等多个热门游戏的玩家均有“中招”的。

对此，腾讯守护者计划安全专家蒋海峰对新京报记者表示，在游戏充值诈骗黑产链条中，诈骗者分为具体实施诈骗的“枪手”、提供钓鱼网站和收款商户的“金主”以及负责洗钱的“点卡商”三类人。“其实游戏充值诈骗黑产中，诈骗场景并不在游戏内，而是在外部，发布广告的途径大多在各类购物平台、短视频平台、论坛、网站等等。在该类诈骗中，被骗的用户和游戏运营商均为受害方。”

“游戏充值诈骗链条中的三类人涉嫌构成团伙诈骗，触犯了《刑法》第二百六十六条关于诈骗罪的法条。此外，网游玩家在游戏过程中如果遇到不明身份人员发布的买卖信息，一定要看清对方是否为正规的支付平台。若发现被骗，要及时保存聊天记录、诈骗网站网页等证据，立即向警方报案。”北京盈科（合肥）律师事务所合伙人姜万东对新京报记者表示。

游戏内发布诱导充值广告，玩家陷入“连环套”

新京报记者近日调查发现，诱导充值广告几乎涵盖了目前市面上所有付费游戏道具或游戏币的游戏产品，且这种诈骗手法直到现在仍在继续。

3月7日，记者在手游皇室战争的部落（即游戏内社交平台）内收到了一条内容为“充值50元送250万宝石加500史诗卡牌，即买即到，有意者加QQ”的广告。记者添加了这个名为“娜娜在线代充商”的QQ号后被告知，只要在其指定的游戏币充值网站“IC交易网”中注册网站会员，注册成功后，在网站的“皇室战争”充值页面进行付费充值即可获得广告中所说的游戏道具。

但记者在按照“娜娜在线代充商”的要求注册会员并充值50元后却发现，自己的游戏账户余额仍然为零。对此，“娜娜在线代充商”表示要联系“网站客服”。而联系“网站客服”后，记者被告知，由于注册的网站账户“没有激活”，需要支付980元进行激活，激活后980元可以再退还给记者。

“这就是典型的游戏充值诈骗。”熟悉黑产的互联网从业者adman告诉新京报记者，“事实上，从发送广告的‘代充商’到‘网站客服’都是诈骗团伙的一员，他们分工明确，并有着设计好的话术。玩家只要添加广告中的QQ号，就已经掉入了设计好的骗局之中。”

在新京报记者的调查案例中，类似这种“枪手”拉人的渠道不止在游戏内，即便在游戏外，玩家也有可能上钩。

3月11日，记者在加入某王者荣耀QQ群后，收到了一则显示可以“50元购买20000点券送三个皮肤”的群内私信。记者联系发送该私信的QQ后发现，其名称为“王者荣耀客服”。该人士表示，首先需要直接向他付款，此后还需要将游戏的账号密码告诉他，才能进行充值。而记者在支付50元后，该人士发来了一张显示为“闪充拦截管家”的截图，图中显示已经成功充值20000点券，但由于账户首次充值，需要联系客服支付200元资金进行“解冻”。

“此时你如果支付200元资金进行‘解冻’，他们还会有接下来的其他话术引诱你继续支付资金。”adman对新京报记者表示。

记者查阅公开报道发现，曾有受害者对“订单错误、提现错误、提现异常”等话术信以为真，从50元一路充值到了近3万元，此后被骗子拉黑才醒悟过来，而在这3万元中，负责使用话术骗人的骗子分到了1.9万元。

“玩家在所谓的‘客服’诱导下，可能还会接触到负责不同职责的其他‘客服’，而他们则会再以‘账户冻结’、‘账户激活’、‘开通会员’等理由骗取玩家所谓的手续费、激活费等，诱骗玩家进行连环充值；如果玩家一直抱有‘鸵鸟心态’，任其指挥，则会继续进入他们的连环套之中；如果玩家及时醒悟，则会很快被对方拉黑删除，甚至造成‘钱号两空’的局面。”蒋海峰表示。

50元买价值15万游戏道具？腾讯每月接1万次相关举报

如何判断游戏充值骗局？在adman看来，一般价格低于市场价过多的游戏充值，都是骗局。

王者荣耀官方充值渠道中，50元可以购买500点券，而在记者接触到的王者荣耀代充案例中，代充者声称50元可以购买20000点券，照此计算，该“官方代充”可以提供40倍于市场价格的游戏币。

同样，记者接触的皇室战争代充广告声称，玩家花50元可以得到250万宝石，而根据皇室战争官方充值渠道，30元人民币可以兑换500个宝石。照此换算，250万宝石价值15万元人民币，只要充值，玩家就可以“白赚”149950元。

这样的低价吸引了部分贪便宜的玩家，而在意识到上当受骗后，大部分玩家会选择去找游戏客服进行投诉。

3月10日，腾讯守护者计划安全团队对新京报记者表示，“腾讯110”平台每月接到的涉游戏币充值类的诈骗举报在8000次至10000次，其中经人工复核确诊为诈骗号码的，比例在70%左右。从近三个月数据来看，受害人群的分布以江浙及广东等经济发达地区居多，受骗人群占比较高。

蒋海峰告诉新京报记者，在这一骗局中，记者最先接触到的广告发布者在黑产业内被称为“枪手”，主要负责拉拢玩家上钩，并将他们导流到可以“充值”的钓鱼网站。

记者发现，“枪手”发布诱导广告的引流渠道包括游戏内公屏或聊天室、直播间、游戏论坛、微博、QQ群等。由于存在较为严格的审核，目前各大游戏论坛与游戏直播间很少出现类似诱导广告。目前，大多数“枪手”通过QQ群以及游戏内部聊天功能发布诱导广告。

3月7日至3月10日，新京报记者随机调查发现，在皇室战争、战舰帝国等游戏的聊天功能中出现了诱导充值的广告，而王者荣耀、绝地求生刺激战场等手游中则没有出现类似广告。

“有些游戏的审核严一些，发广告易被屏蔽，另外一些游戏则比较松。对于严的游戏，在游戏内发广告效率不高，黑产从业者就会更改话术，或者转移去有此类玩家聚集的论坛或者QQ群发布诱导广告。”adman说。

冒充正规网站诈骗，搭个钓鱼网站成本小于4000元

记者调查发现，游戏充值骗局中，诈骗者取得受害者信任的重要一环就是冒充正规网站。

在体验购买皇室战争游戏币的过程中，“娜娜在线代充商”给记者发送了一个名为“IC交易网”的网站链接。该交易网站首页不仅有在线客服，还有最新成交榜、常见问题等，显得很正规。而其中的游戏交易页面中除了皇室战争等手游，还包括了魔兽世界、剑侠情缘3等端游。

蒋海峰对新京报记者表示，搭建钓鱼网站需要从网络上购买或者定制游戏币充值整站源代码，此后个性化修改网站首页，获取支付二维码并在网页上嵌入，最后租用服务器并申请域名，并配置网站访问服务器环境。“这种网站开发的成本和技术难度极低，对骗子而言，运营网站除了租用服务器和域名费用外，基本是零成本。此外，大多骗子会选择国外服务器、采取IP跳转等手段对抗举报封禁。”

3月11日，新京报记者联络到一个可以制作各类钓鱼网站的黑产从业者，其表示，制作一个游戏充值类钓鱼网站并不难，如果自己编程，4000元即可以帮记者制作。“如果你可以提供源码，价格还能更低。”

记者体验和裁判文书网多个案例均显示，游戏充值诈骗中，与受害者接触最多的两个角色分别是拉人的“代充商”以及提供支付二维码并以“账户冻结”等名义诱导受害者继续充钱的“网站客服”。

蒋海峰表示，“网站客服”是由钓鱼网站的运营方扮演的，其在诈骗黑产产业链里的真实作用是接受资金的“金主”。“被骗资金一般由受害人扫描虚假网站充值页面的二维码支付，而后到达金主的账户，金主抽取提成后转给枪手。一般枪手收益为诈骗金额的70%-75%。”

不过，无论钓鱼网站如何精心扮演“官方正规”角色，其在充值过程中一般会露出马脚。

记者在向皇室战争与王者荣耀的“代充人员”付款时发现，对方发送的二维码收款方分别为“重庆味道火锅牛尾店”和“微美源汽贸”，并非游戏名称或公司名称。对此，“皇室战争代充人员”解释称，这是“平台的第三方合作收款商”，而“王者荣耀代充人员”则表示“这是我们这边财务部，名字是自动跳转的”。

“在扫码过程中付款商户名称显示与充值业务无关，按常理会引起用户警觉，但实际上很多用户在这个过程中都缺乏必要的警惕而盲目扫码。即便有用户提出疑问，骗子也会以各种话术理由搪塞，比如‘我们平台收款超出限额了，临时用其他收款账户结算’等理由。”蒋海峰告诉新京报记者，“对于黑产本身而言，当然也希望在诈骗流程中尽量少些纰漏。对于这种情况，一是确实是骗子考虑诈骗流程不够周全，二是随着支付机构线上策略升级，对商户的管控也越来越严，骗子想冒名官方或者用特殊商户名称诱骗用户会被平台策略拦截。”

枪手、“金主”、“点卡商”分工明确 律师：涉嫌构成团伙诈骗

值得注意的是，在记者对骗子冒充王者荣耀客服诱导充值的调查中，“枪手”跳过了钓鱼网站，直接发送来二维码索要充值资金。

据媒体报道，海南省公安厅刑警总队有关负责人此前曾揭秘游戏币充值诈骗的黑色产业链条，链条中包含三类角色。首先是“枪手”，即具体实施诈骗的人；其次是提供钓鱼网站和收款商户的人，叫“金主”，也被“枪手”们称为“支付”；最后是“点卡商”，他们负责提供游戏币洗钱渠道。

在以往的诈骗过程中，“枪手”通过介绍人联系“金主”，向“金主”购买虚假游戏交易平台的站点后，便通过游戏大厅、直播间、论坛或者站内私信等渠道发布低价充值游戏币的广告，诱骗受害人到虚假游戏交易网站，通过扫码进行充值，进而以“账户激活”、“账户冻结”等名义实施诈骗。骗得的钱财由“枪手”和“金主”按照一定比例分成。

后来，一些“枪手”为了获得更高的分成，在诱骗受害人充值的过程中，不再让受害人到“金主”提供的钓鱼网站扫码支付，而是勾结“点卡商”共同行骗。“枪手”先登录“点卡商”在某游戏网站的充值页面，生成订单后，将付款码截图发给受害人，引导受害人支付，从而给“点卡商”的游戏账户进行充值。收到充值款后，“点卡商”再将虚拟币折算成现实货币，以更实惠的比例与“枪手”进行分成。

蒋海峰称，“点卡商”在收到充值后，就给枪手结算，结算比例为充值金额的82%。

adman告诉新京报记者，之所以“枪手”要大费周章地找“点卡商”进行收付款交易，就是为了减小风险。“这样从受害者处得来的资金就可以‘洗白’，从支付渠道最多查到点卡商，不会涉及‘枪手’的个人信息。”

“该黑产链条上的从业者实际上已经涉嫌构成团伙诈骗。”姜万东告诉新京报记者，“根据《刑法》第二百六十六条，诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。”

新京报记者查阅裁判文书网发现，近期可查阅的一起关于游戏充值的公开判例中，5名犯罪嫌疑人在2017年4月至2017年6月期间，通过在网络游戏中发布虚假游戏币充值或出售游戏装备信息，利用钓鱼网站骗取被害人充值款，又利用QQ等网络聊天软件冒充客服人员进一步诈骗被害人多笔转账款，并约定诈骗所得按照一定的比例分赃，在两个月时间内骗得来自全国各地的5名被害人共计9万余元，触犯了《刑法》第二百六十六条，分别被判3至4年有期徒刑并处罚金。

海南省公安厅官方微博发布提示称，网游玩家在游戏过程中要提高安全防范意识，切莫相信不明身份人员发布的买卖信息，网上交易一定要选择正规的第三方支付平台进行操作。一旦发现被骗，要及时保存聊天记录、发布诈骗信息的网页等证据，并立即向警方报案。同时，希望广大游戏玩家不要沉迷网络游戏，合理安排游戏时间，勿要玩物丧志。（罗亦丹 实习生 毛宇）

(责编：赵爽、仝宗莉)