新型职业农民，解锁种田新方式

“洪范八政，食为政首”，要把中国人的饭碗牢牢端在自己手中，我们必须任何时候都不能忽视农业、不能忘记农民、不能淡漠农村。党的十九大作出实施乡村振兴战略的重大决策部署，这是新时代做好“三农”工作的总抓手，其总目标是“农业农村现代化”，总要求是“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”，要推动乡村产业、人才、文化、生态、组织振兴，五个方面都要强。

乡村振兴，一等一的任务是啥？“确保重要农产品，特别是粮食供给，是实施乡村振兴战略的首要任务。”

乡村振兴，关键发力点在哪？“实施乡村振兴战略，必须破解人才瓶颈制约”“大力培育新型职业农民”，“要打造一支强大的乡村振兴人才队伍，在乡村形成人才、土地、资金、产业汇聚的良性循环。”

“治国经邦，人才为急。”无论是保障粮食供给还是实现产业兴旺，都离不开人力与人才这个最活跃的资源要素。因此，乡村振兴，关键在人、在人才。就地培养更多爱农业、有知识、懂技术、会经营的新型职业农民是农业供给侧结构性改革的必然要求，也是形成农业农村改革综合效应的客观需要，这样才能实现农业增效、农民增收、农村增绿、供给侧结构性改革与农民收入齐头进。

所以，问题的落脚点回到了：新农人如何培育？这必然是一道开放型问题，方法有千万种。授人以鱼不如授人以渔，日前由全国农技推广中心主办、中国绿业元集团公司协办，在国家会展中心（上海）召开的2019全国农业精英大会为此提供了一个生动的方法注脚：来自农业、农药领域的权威学者，与来自各省市县农业、农技、植保的专家，以及各地的农业企业家、种植大户、终端农资经销商共2.3万人齐聚一堂，通过专家授课、种植大户典型经验分享、大农户发展战略培训、同行互动交流等方式，搭建起一个学员们放空归零、学习充电的好平台。

对新型职农而言，“有知识”意味着，实践需要理论的指导，知识是创造创富的思想源泉。

来自四川绵阳市盐亭县八角花椒种植专业合作社的种植大户衡天文在会上做经验分享时，铿锵有力的话语很难让人相信他已年过花甲。“参加这个大会，一方面我现身说法将自己650亩藤椒基地使用芸乐收农药后增产近四成、大幅增收的亲自体验分享给大家，另一方面，通过聆听与学习，也掌握到了国家新政策、新经验和发展战略，经营、管理、技术、生产等方面的知识与文化学到了，之后种植花椒、做农业也就更有底气了。”衡天文说。

数字不说谎，来自学界的第三方研究也证明了好农资对农业增产增收的裨益作用。“芸乐收在花生上所做的试验结果表明：用芸乐收在花生团棵期、开花下针期、荚果膨大期各喷施一次，比对照增产达27.52%，出仁率达74.67%，植株性状完好，品质上佳。”中国工程院院士、河南省农科院院长张新友给出了几组关键数字。

对新型职农而言，“懂技术”意味着，选对好的农资、善用好的农资，是实现农业提质、增产、增收的关键。工欲善其事，必先利其器。种子、农药与化肥是农资传统“三大件”，是农业生产不可或缺的生产要素，也是现代化农业必不可少的技术手段。以农药为例，芸保凯（芸乐收、保美乐、凯天力）是绿业元集团研发生产的一种促进作物大增产的农药，全国农技推广中心对此产品连续4年在不同地区、不同作物上安排了大量试验示范、观摩和推广应用，测产验证结果表明，其对粮食作物、油料和经济作物在产品提质增产和农药减量增效方面表现突出。

“谁能适应农业供给侧结构性改革，谁能符合农业绿色发展方向，谁能帮助农民提质增产多收入，谁就能赢得农民的喜爱。”全国农技推广中心书记魏启文说，农业的发展最根本的还是要靠新技术、新产品及其推广，希望绿业元等行业标杆企业持续研究创新，提升产品效果，也要持续加大推广投入，让更多的农业科技新产品惠及到农民身上，为农药减量、农业提质增效和国家粮食安全做出更多贡献。

对新型职农而言，“会经营”意味着，要直面农业现代化转型的深层规律和逻辑，在转变农业发展方式上寻求新突破，要重点掌握主要现代机械技术、现代生物化学技术和现代经营管理技术等现代科学技术，这要求进行一场认识与行动方式的刷新，实现全产业链、全供应链、全价值链的把控与翻新，以适应现代市场经济发展方式。

“对于种植大户而言，要秉承与坚持5大经营理念：扎根农业、专注专业，一心一意做实业；做好选择，选好上游供应商、农资产品与销售出路；培育、激励与成就职业农民，重点在承包、目标、机制上发力；把产品做好，与上下游形成合力，锻造响当当的品牌；拥抱目标，以好的发展愿景实现行稳致远。”中国绿业元集团公司总裁范国防认为，无论是个人还是企业，发展战略很重要，绿业元的农药单品“芸保凯”产品销量能实现连续5年倍增，就在于坚持“围绕帮助作物增产、农户增收开展工作”的发展战略，大农户也一样，要专注一个作物做精、做大、做强，夯实基础、固本培元、苦炼内功，才能应对瞬即万变的市场变化。

创新是引领发展的第一动力，农业发展，同样离不开这个发展的“牛鼻子”。南开大学农药国家工程研究中心主任席真以“创新农药为我国农业服务”为主题做了培训报告，介绍了农药在农业生产中的重要作用、农药发展历程、农药产业的发展，并详细介绍了芸苔素内酯等农药产品的作用机理及使用效果。来自安徽天长市瑞鹤农场的徐长鹤、江苏镇江的沈填珍、安徽六安的陈真国、湖北石首市小河镇的魏厚义等种植大户与农资零售商都对培训内容点赞。

据统计，目前全国新型职业农民超过1500万人，68.79%的新型职业农民对周边农户起到辐射带动作用，平均每个新型职业农民带动30户农民。相信借力现代科技与创新产品，更多扎根农村、深耕农业的新型职业农民涌现出来，农民将成为更体面的职业,农业将成为更有奔头的产业。（记者 齐志明）

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