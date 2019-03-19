上海市长宁区推动政企合作 创新涉税服务新路径

人民网北京3月19日电 （孙阳）近日，在国家税务总局上海市长宁区税务局的纳税人学堂，一场名为“蒲公英培训”的活动正在展开。据悉，这是该局减税降费“蒲公英计划”的第一场专项活动。

什么是“蒲公英计划”？长宁区税务局总经济师王靖介绍说：“我们在日常税收宣传工作实践中发现，涉税专业服务机构和行业协会为一大批纳税人提供着涉税咨询、涉税业务代理和税收筹划等服务，是税企之间重要的桥梁纽带，每一项减税降费措施要及时、精准落地，除了税务部门自身的工作，还应该充分发挥这些专业机构的协同力量，让他们像蒲公英一样把税收政策的‘红利种子’广泛播撒出去。”

为此，该区制定了面向区内涉税专业服务机构和行业协会的“蒲公英计划”，结合落实减税降费政策，对这类群体进行定向沟通和正向引导，让他们能够在第一时间通过日常业务，把国家最新的税收政策传递客户企业。

在“蒲公英培训”活动现场，9家会计师事务所、32家代理记账机构和31家财税类咨询公司等涉税专业服务机构的负责人齐聚一堂。税务人员则详细讲解了小型微利企业普惠性所得税减免、小规模纳税人免征增值税和地方税种和相关附加减征政策等各项“新鲜出炉”的政策。

上海煜坤财务咨询有限公司的法人周海燕说：“今年以来，国家的减税降费普惠性改革快速推进，速度快、劲头猛、举措多，我们感觉一时都来不及消化。好在税务部门帮助我们在短时间内熟悉、吃透新政策。目前公司在为50多家企业代理涉税业务，通过培训，我们心里有了底，就能顺利地辅导客户尽快享受政策优惠了。”

王靖表示，为精准定位，长宁区税务部门在培训前期对全区涉税专业服务机构开展了“按需式”调研。针对“蒲公英”们的运营规模、客户类型和从业特点，量身定制了一套调查问卷，采集这些机构的个性化、专业化诉求，把税务部门的单向传递变为双向互动，形成一套分级、分类 、“点对点滴灌”的培训模式。

据了解，由于减税降费措施涉及的税种和企业类型多样，操作要点各有侧重，为使纳税人能全面稳妥、不遗漏地享受政策，税务部门对涉税专业服务机构和行业协会采取“全景式”辅导方法。

“在培训内容上，我们注重围绕小微企业普惠性减税措施‘三扩大三加力’的特点，按不同税种和操作要求，细致解读政策要点，在优惠政策享受、申报表填列和典型案例等方面进行实务操作演示；在师资队伍上，我们也优选了各个条线的业务骨干、岗位能手和专家团队成员，将多项税收政策系统汇编成一张大的知识网，确保他们在较短时间内学懂弄通、全面掌握。”王靖说。

上海冠嘉财务咨询有限公司的财务人员朱文莉在培训后表示：“税务干部们的政策讲解涉及面广，又贴近实际，帮我们在众多政策文件中理清思路，抓住要点，今后在服务不同类型的企业客户时，我们都能应对自如了。”

“这次辅导培训只是‘蒲公英计划’的第一步。”长宁区税务局局长陈颖表示，“下阶段，我们还将通过线上课堂、税务茶座、预约式培训和三方座谈会等多样化手段，打造创新型的企业、涉税专业服务机构和税务机关三方沟通平台，让‘蒲公英’借着办税服务的‘春风’，把使减税降费的‘红利种子’更广泛、更深入地播撒到企业中去，实现同频共振，合作共赢。”

(责编：李枫、袁勃)