报告称应推动知识产权商业化 助力民营经济高质量发展

人民网北京3月19日电 （孙阳）在上海发布的《2019中国民营企业营商环境报告》（以下简称《报告》）认为，应大力推动知识产权商业化发展，以大数据为基础进行研发分包及供应链管理，以全链条的知识产权服务助力民营经济高质量发展。

当前，我国知识产权的综合运用正进入加速推进期。今年的政府工作报告指出，要全面加强知识产权保护，健全知识产权侵权惩罚性赔偿制度，促进发明创造和转化运用。

与此同时，粤港澳大湾区、广东自贸区加入知识产权证券化试点。专家表示，知识产权的有效保护和运用有利于盘活知识产权资产，缓解创新型民营企业的融资难题。

《报告》显示，我国的知识产权一直存在数量增长快但科技成果转化率不高的特点。与此同时，近年来商业模式的推陈出新又驱动着行业间的跨界融合不断深入，许多企业对知识产权服务的需求已经不再是简单的单个产品与单个行业。因此，知识产权商业化有助于打通行业壁垒，推动代理、确权、数据、咨询、交易等环节的全领域覆盖。

据悉，该报告由上海新沪商联合会大商学院发起，零点有数合作开发完成。《报告》融合了1100位民营企业家的评价以及由企业工商信息、POI信息点、统计信息三类数据组成的客观数据，完整呈现了当前中国不同地区、不同行业以及不同规模民营企业对营商环境的评价与需求。

《报告》同时提出新兴产业政策要更接地气、企业政策要尤其重视服务中型企业、重视培育新型职业人才、以市场化手段解决融资难问题等建议。《报告》称对关键政策的厘定与优化，将有助于提振民营企业发展信心，在营商环境建设的大背景下找到产业发展的新方向与企业发展的新路径。

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