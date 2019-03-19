原标题：亚信科技发布2018年财报：营收突破50亿元 5G转型加速

2019年3月18日晚间，亚信科技控股有限公司公布截至2018年12月31日的全年财报。财报显示，2018财年，亚信科技业绩表现强劲，软件业务收益增长稳健，达到人民币51.92亿元，较上年增长7.6%，增幅为近三年最高，尤其数字化运营服务增长迅猛，同比增长接近翻一番；净利润为人民币6.022亿元，同比增长29.9%；大型企业客户数达38个，比上年增长35.7%。

传统运营商市场增长态势良好 大企业客户市场开拓加速

亚信科技是中国最大的电信软件产品与服务供应商之一，深耕电信运营商市场二十余年，具备行业领先的研发、产品、服务与运营能力，支撑起全国超过10亿客户。

数据显示，2018年，亚信科技加大在业务支撑、5G网络智能化、数字化运营、大数据与人工智能等方面的不断投入，为电信运营商提供近500种产品。积极参与电信运营商集中化改革，支撑多项大型项目开发；积极拓展电信运营商在物联网、数字化运营、智能客服及5G网络智能化等新业务领域的增长机遇，持续开拓电信运营商市场。截至2018年12月31日，电信运营商客户达214个，数量较上年增长10.9%，客户留存率超过99%。

凭借在电信运营商市场深入的行业认知及理解、项目管理技能，以及丰富的电信级软件产品，亚信科技积极拓展非电信行业的大型企业客户市场，聚焦邮政、广电、金融、能源、汽车等主攻业务领域，为大型企业业务转型及数字化运营提供支撑服务。

目前，亚信科技已与多家大型企业开展合作，并取得突破性进展。

截至2018年12月31日，公司服务的非电信行业大型企业客户达38个，数量较上年增长35.5%，客户留存率超过99%。

数字化运营增长迅猛 形成未来新引擎

随着中国企业业务转型及数字化的持续演进，非电信运营商行业的数字化转型势不可挡。

目前，亚信科技大力培育数字化运营服务这一新兴领域，向运营商、银行、汽车、公共事务等相关行业的重要客户提供创新性数字化运营服务，积极拓展客户及收入增长来源，已与电信运营商成立行业数字化联合实验室，与招商银行建立战略合作关系等。

2018年数字化运营服务实现收入人民币近8250万元，增长近翻一番，得到运营商及金融、汽车和公共事务等行业客户的高度认可，形成了较强的市场影响力。

全面启动5G和工业互联网的产品研发

随着国家网络强国战略实施以及5G技术带来的巨大创新空间，电信运营商正在加快推进新一代通信技术基础设施建设。亚信科技全面启动面向5G的产品研发工作，助力运营商构建全域虚拟化、全域智能化、全域可感知的5G网络优势。同时，抓紧工业互联网时代的发展机遇，积极探索工业互联网服务模式。

2018年，针对5G业务模式和场景，亚信科技启动了新一代业务支撑系统规划和预研工作，发布了5G网络智能化产品战略及规划，搭建了系列产品原型，包括客户体验管理产品、网络虚拟化产品、网络智能分析产品等，并与三大运营商所属研究机构或省公司展开试点合作。2019年2月，公司当选为工业互联网产业联盟副理事长单位，与业内知名企业共同推进国家工业互联网产业发展。

在智慧社区、车联网等领域，亚信科技开发了成熟的行业应用，提供SaaS化的物联网服务，并与北辰集团等企业展开深入合作。截至2018年12月31日，智慧社区覆盖用户超300万，激活200多个社区，车联网平台为长安汽车600多万会员、比亚迪30多万用户提供服务。

亚信科技董事长田溯宁表示，5G商用时代的步伐正在加快，人工智能、大数据、物联网和云计算等新技术也掀起新一轮产业数字化浪潮。2019年，亚信科技将坚持以“三新四能”战略为指引，抓紧发展机遇，助力电信运营商5G网络建设及业务运营，并不断将电信行业20多年的沉淀与积累拓展到企业市场，探索工业互联网时代新的商业模式，致力于成为大型企业数字化转型的使能者。

(责编：赵爽、仝宗莉)