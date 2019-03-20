“大棚房”问题整改
截至目前，全国共排查发现“大棚房”问题16.8万个左右，涉及占用耕地13万亩
本报北京3月19日电 （记者郁静娴）记者从农业农村部、自然资源部获悉：自去年9月“大棚房”问题专项清理整治行动开展以来，截至目前，全国共排查发现“大棚房”问题16.8万个左右，涉及占用耕地13万亩。整改工作已全面铺开，整改进度达八成，率先拆除与农业无关的农业大棚改建“私家庄园”、别墅等违法违规建筑。
当前，距专项行动结束还有最后半个月。据悉，各地工作进展还不平衡，个别省份排查发现新增问题多、启动整改工作较晚，整改进度偏慢。部分“大棚房”问题涉及农用大棚看护房面积超标，此类整改将在不影响正常农业生产的基础上实施。
智能电网服务大湾区建设
到2030年，粤港澳大湾区将率先全面建成世界一流智能电网
本报北京3月19日电 （记者冉永平）《南方电网公司关于服务粤港澳大湾区发展的重点举措》日前在北京发布。南方电网紧紧围绕粤港澳大湾区战略定位，提出了全力服务大湾区发展的26条具体措施，到2022年，南方电网公司在珠三角地区电网投资将超过1700亿元，基本建成安全、可靠、绿色、高效的智能电网；到2030年，粤港澳大湾区将率先全面建成世界一流智能电网，支撑大湾区现代化经济体系发展和智慧城市群建设。南方电网公司将加强粤港澳电力基础设施互联互通，进一步提升内地对港澳电力供应保障能力。
广州为民企提供授信支持
广州市近日召开民营（中小）企业融资对接会，为民营企业提供3400亿元授信支持
本报广州3月19日电 （记者李刚）为解决民营企业融资难、融资贵问题，在近日召开的广州市民营（中小）企业融资对接会上，人民银行广州分行牵头建设银行广州分行等12家银行机构，与广州市工信局签订了民营企业金融服务战略合作框架协议，为民营企业提供3400亿元授信支持。
目前《广州市中小微企业融资风险补偿资金管理暂行办法》已经实施，该办法规定由广州市财政资金在三年内安排5000万元对中小微企业融资风险进行补偿。下一步，广州市将建立银企对接常态机制，用好市工业和信息化发展基金，完善中小微企业融资再担保体系，有效解决企业融资难融资贵问题。
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