超高清视频产业规模将超4万亿元
本报电 日前，工信部等三部门印发《超高清视频产业发展行动计划（2019—2022年）》。预计到2022年，我国超高清视频产业总体规模将超过4万亿元，4K产业生态体系基本完善，8K关键技术产品研发和产业化取得突破，形成一批具有国际竞争力的企业。据了解，我国将重点在突破核心关键器件、推动重点产品产业化、提升网络传输能力、丰富超高清电视节目供给和加快行业创新应用等5个方面加快发展超高清视频产业。力争到2022年，实现超高清节目制作能力超3万小时/年，用户数达到2亿。
（韩 鑫）
国产“新舟”700飞机力争年内首飞
本报电 记者从中航工业集团获悉：国产支线飞机“新舟”700飞机首架机将于2019年9月总装下线，并开展首飞准备工作，力争在年底前实现首飞目标。“新舟”700飞机首次在涡桨支线飞机上采用了电传操纵系统，其驾驶舱荣获“中国优秀工业设计奖金奖”。飞机最大速度可达637千米/时，高效的气动设计和最新的动力系统，可实现速度和经济性的完美平衡。单发升限5400米，起飞场长1300米，非常适合高温、高原、短跑道机场和翻山越岭复杂航线等运营环境。目前，该型飞机已与11家客户签订了285架意向订单。
（赵展慧）
制图：张芳曼
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