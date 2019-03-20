扶贫接力棒这样传（新视点）

二月二，广西靖西市魁圩乡康和村布凌新屯的乡亲们，在村口大树下围坐成四桌。杯里斟满地瓜酒，身旁的大铁锅冒着热气，豆腐烧肉、白斩鸡香气四溢，乡亲们个个笑脸盈盈。
“过去3年，利用中车集团600多万元的定点帮扶资金，村子可是大变样！路面硬化了，房子翻新了，村里还有了文化室、戏台子和健身器。这两年春节回村的人越来越多，村里的光棍儿也越来越少啦！”乡长黄恩飘乐呵呵地说。
作为易地扶贫搬迁的新村，布凌屯的51户村民不仅搬进了新居，屋顶上的太阳板还让家家享受每年1000元、连续25年的稳定发电收益。2016年搬到新村后，大家在山上种植了100亩沃柑，去年就增收15万元。
在广西百色那坡县念井村西马屯，31岁的凤才刚站在今年春节搬进的两层小楼前，指着旁边一处破败木屋说，“那是我小时候住的，屋顶盖茅草，风一吹就透了。2001年搬进了政府给盖的八角瓦房，后来家里人多了，县里又给修了这栋新房。”
凤才刚所在的西马屯位于那坡县的西南角，从广西南宁开最好的越野车，也需要跑六七个小时，绕过数不清的山腰。“到了这里才知道什么是极度贫困。”中车贵阳车辆有限公司挂职干部、那坡县副县长梁耀灵说，“这里人均可耕的田地不到一分，咱得愚公移山、围墙填土，帮他们造出生计来！”
先砌墙，再将山上可耕作的土壤搬来填上；再建水柜，留下雨水准备浇灌；最后播种上最好种又需求大的药材板蓝根……半年前从广东东莞回来的凤才刚，再也不想外出打工了，每天看着村口这片密密的板蓝根，他心情很是不错，“村里合作社已经联系了玉林的药厂收购，现在就盼着板蓝根快点长。如果今年9月能收获，家里就能挣2万元！”
拔掉穷根儿，要扶贫，更要扶智。那坡中学高三11班班主任岑翠娟， 2016年从广西师范学院毕业后回到母校任教，如今已是颇受欢迎的历史老师。“中车捐助了3届宏志班，每个学生不仅拿到了每年3000元补助，更在心中埋下感恩的种子。很多毕业生学成归来，扶智的接力棒正传下去。”那坡中学校长黄祥幸说。
中车集团扶贫是央企扶贫的缩影。截至2018年底，中央企业定点帮扶和对口支援的42个县成功脱贫摘帽。中央企业贫困地区产业投资基金完成投资决策项目63个，涉及金额128.9亿元，有力促进了贫困地区基础设施完善、特色产业发展、教育医疗改善和群众增收致富。
官方11天六提房地产税 专家称不会增加居民税负 近日，政府工作报告起草组成员、国务院研究室副主任郭玮在国务院新闻办吹风会上表示，房地产税立法有关部门已经在有条不紊地推进。这是3月5日至15日，短短11天内官方6次提及房地产税。 郭玮介绍，关于房地产税立法，中央经济工作会议也提…【详细】
前两月财政收入增长7% 个税收入下降18% 前两月财政收入增长7% 个税收入下降18% 开年财政数据凸显经济运行亮点 财政部18日数据显示，1至2月累计，全国一般公共预算收入39104亿元，同比增长7%。其中，中央一般公共预算收入19415亿元，同比增长6.6%；地方一般…【详细】
赊购物品套现变卖套现 白条成了诈骗犯罪的引信？ 雪中送炭的白条成了诈骗犯罪的引信？ 3月8日，大三学生汪某等9人因诈骗京东公司110万元，被湖南长沙市天心区人民法院以诈骗罪判处10年9个月至1年2个月不等的有期徒刑。这9人中，有4人是在校大学生。他们冒用别人的身份信息，注册账…【详细】
九价疫苗普遍缺货 “一针难求”催生“预约经济” 九价HPV疫苗在国内上市以来，“一针难求”的现象始终存在。井喷需求催生大量中介机构的涌现，从而出现“预约经济” 供应现状 2018年12月6日，疫苗生产商默沙东药厂股份有限公司(MRK，注册地：美国，以下简称“默沙东”)…【详细】