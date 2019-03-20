扶贫接力棒这样传（新视点）

二月二，广西靖西市魁圩乡康和村布凌新屯的乡亲们，在村口大树下围坐成四桌。杯里斟满地瓜酒，身旁的大铁锅冒着热气，豆腐烧肉、白斩鸡香气四溢，乡亲们个个笑脸盈盈。

“过去3年，利用中车集团600多万元的定点帮扶资金，村子可是大变样！路面硬化了，房子翻新了，村里还有了文化室、戏台子和健身器。这两年春节回村的人越来越多，村里的光棍儿也越来越少啦！”乡长黄恩飘乐呵呵地说。

作为易地扶贫搬迁的新村，布凌屯的51户村民不仅搬进了新居，屋顶上的太阳板还让家家享受每年1000元、连续25年的稳定发电收益。2016年搬到新村后，大家在山上种植了100亩沃柑，去年就增收15万元。

在广西百色那坡县念井村西马屯，31岁的凤才刚站在今年春节搬进的两层小楼前，指着旁边一处破败木屋说，“那是我小时候住的，屋顶盖茅草，风一吹就透了。2001年搬进了政府给盖的八角瓦房，后来家里人多了，县里又给修了这栋新房。”

凤才刚所在的西马屯位于那坡县的西南角，从广西南宁开最好的越野车，也需要跑六七个小时，绕过数不清的山腰。“到了这里才知道什么是极度贫困。”中车贵阳车辆有限公司挂职干部、那坡县副县长梁耀灵说，“这里人均可耕的田地不到一分，咱得愚公移山、围墙填土，帮他们造出生计来！”

先砌墙，再将山上可耕作的土壤搬来填上；再建水柜，留下雨水准备浇灌；最后播种上最好种又需求大的药材板蓝根……半年前从广东东莞回来的凤才刚，再也不想外出打工了，每天看着村口这片密密的板蓝根，他心情很是不错，“村里合作社已经联系了玉林的药厂收购，现在就盼着板蓝根快点长。如果今年9月能收获，家里就能挣2万元！”

拔掉穷根儿，要扶贫，更要扶智。那坡中学高三11班班主任岑翠娟， 2016年从广西师范学院毕业后回到母校任教，如今已是颇受欢迎的历史老师。“中车捐助了3届宏志班，每个学生不仅拿到了每年3000元补助，更在心中埋下感恩的种子。很多毕业生学成归来，扶智的接力棒正传下去。”那坡中学校长黄祥幸说。

中车集团扶贫是央企扶贫的缩影。截至2018年底，中央企业定点帮扶和对口支援的42个县成功脱贫摘帽。中央企业贫困地区产业投资基金完成投资决策项目63个，涉及金额128.9亿元，有力促进了贫困地区基础设施完善、特色产业发展、教育医疗改善和群众增收致富。

《 人民日报 》（ 2019年03月20日 18 版）

(责编：王仁宏、曹昆)