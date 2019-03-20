新品消费，市场增长新亮点（消费视窗）

近日在北京举行的一场智能建筑展览会上，智能密码锁受到人们关注。

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在重庆市一家智能产品专卖店，消费者正在咨询家用智能机器人的功能。

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如今，消费市场上的一些新产品让人大开眼界：手指贴一下，房门自动打开，智能门锁真方便；手机操控开关车门、开启空调，互联网汽车很炫酷；点点遥控器，不仅把地面打扫得干干净净，还能自动返回充电，智能扫地机器人招人爱……这些功能丰富、种类多样、设计时尚的新产品，给人们带来全新的消费体验。

2018年，我国社会消费品零售总额38万亿元，其中中高端新品消费表现不俗。在化妆品、家电、通信器材、汽车等领域，各种新产品不断涌现，销量可观，满足了人们的新需求，成为市场新亮点，并有望在未来为经济增长持续贡献更多动力。

新品消费需求旺

具有新功能、新技术、新样式的新产品让市场供给更加丰富

“家里装上了指纹密码锁，用起来真方便。”提起智能门锁，北京市朝阳区八里庄街道居民李伟连连称赞。这把“智能卫士”不仅用着很安全，还给日常生活带来很多便利。

以前，李伟家用的是一把普通锁，关门自动落锁。有一次，他站在门口收快递，签字的工夫，门就被风刮着关上了。身上没带钥匙、家里也没人，李伟只好联系开锁公司，忙活了几个小时，才把门打开。

“换了智能锁以后，这都不算事。”李伟说，出门不用带钥匙，指纹识别或者输入密码就能开门。前不久，李伟在外地的父母来北京，到家时李伟还没有下班。要是以前，老人只能在门口等着，现在输入密码，就能开门进家。“这样的新产品让生活更精彩，真希望越多越好。”李伟说。

去年，我国社会消费品零售总额保持平稳较快增长势头，消费连续多年成为经济增长第一动力。在规模增长的同时，消费表现出很多升级新趋势。具有新功能、新技术、新样式的新产品让市场供给更加丰富，倍受消费者欢迎。

今年1月，阿里研究院等机构发布的《2018年中国新品消费趋势报告》显示，在天猫，热衷于购买新品的用户超过7500万人，这些“新品控”平均每年会购买17笔以上的新品；去年，天猫上的品牌新品超过5000万件，比2016年增长近1000%。

而来自苏宁的数据显示，去年新品销售表现同样优秀。比如可以提供自动烘干杀菌的智能晾衣机，截至去年底已进入超过150家苏宁门店，月销售规模增速超300%。

相比传统产品，新品往往可以凭借创新快速形成销售热点。前不久，华为发布的“折叠屏”手机引发关注。来自分期乐商城数据显示，仅3月1日一天，华为手机销售额较去年平均水平增长了6倍。去年以来，华为手机销售额月均环比增长110%，其中新发布的产品销售尤为火爆。

有意思的是，并不只是一线城市的消费者才有对新产品的热情。来自天猫的数据显示，2018年，天猫上超过20万家大型品牌商共首发了5000万款新品，虽然北上广深等一线城市牢牢占据新品消费金额前四名，但二三四线城市新品消费人群的占比也不低，其中二线城市占比43%，三线城市占比21%，四线城市占比15%。

新品内涵很丰富

只要找准消费痛点，在很多领域都充满机遇

“天气连续阴雨，衣服十多天都晒不干，有没有可以烘干衣服的‘神器’？”近日，湖南长沙雨花区某银行职员叶文洁在网上淘到了一款“衣物烘干机”，全新的功能让她觉得很受用。在洗衣机甩水后的衣服，放在烘干机里几个小时就能干。

抓住了“衣服难干”这个看似很小的痛点，具有烘干功能的新产品爆发出不小的销售业绩。天猫数据显示，在2月份的前两周，干衣机、烘干机、暖被机、干鞋器、烘干衣柜等“烘干神器”销量创新高，同比增速普遍超过了250%。

“新品消费这个概念看起来很大，但其实具体到每一个产品，往往一处小小的创新，就能激发出很大的能量。”苏宁金融研究院高级研究员付一夫说，当前中国消费需求呈现多样化、个性化的趋势，只要找准消费痛点，在很多领域都充满机遇。

新外观——在彩电市场，更大尺寸、更美外观和更高性能的产品往往吸引更多关注。据中怡康时代市场研究有限公司发布的全渠道推总数据，去年1—10月彩电市场零售量3692万台，同比下降2.3%；零售额1137亿元，同比下降11.1%。但是，大尺寸彩电的表现不俗。苏宁大数据显示，去年“双11”，苏宁65英寸及以上大屏彩电销量同比增长287%，激光电视销量同比增长36倍。

新功能——我国冰箱洗衣机的总体普及率较高，市场增量更多来自升级换代，而消费者需求由曾经的“不坏不换”改为“按需更新”，多门体冰箱、复式洗衣机、洗衣机干衣机组合、冰箱冷柜组合等新产品花样繁多。再如，以蒸烤箱为代表的功能升级型厨房产品畅销。去年，苏宁平台比普通饭煲多了真空和微压功能的IH电饭煲销量增长345.91%。

新理念——“健康消费”的理念深入人心。以空调为例，带有有益健康功能特征的健康空调受追捧，其中以自清洁、空气净化功能最为热门。

新服务——新品不只是实物，也包括服务。以去年增长火爆的保洁清洗服务为例，消费者更加青睐专业且省心省力的平台和商家。

付一夫表示，在新品设计、生产和发布的过程中，以客户为中心将成为主要考量。也正因如此，数据驱动下个性化产品与服务将是消费品的重要发展趋势，灵活、敏捷的数字化手段将成为新品消费的重要助力。

新品标准待完善

一方面要鼓励企业加大研发投入，另一方面也要尽快完善相应标准

“很多新产品看起来很花哨，但了解以后常常一头雾水，买不买就更犯嘀咕。”对于市场上的一些新产品，李伟既感觉新鲜和好奇，又有些担心和顾虑。就拿密码锁为例，早在去年初，他逛商场时发现这款产品。后来网上搜索发现，相似功能和外观的产品，价格却从1000多元到3000多元不等。

为什么价格相差这么大？安全性能有差别，还是材质不同？带着这些疑问，李伟查询了相关网站，也到商场实地考察，但通过不同渠道获得的信息差别非常大，“越问越糊涂。”

最后，李伟经过一位朋友的推荐，才最终选定了一款商品。“很多新产品不是不想买，而是买着不踏实。如果这些产品有了更加明确的标准，相信会有更多消费者会放心购买。”李伟说。

在新品消费中，李伟的心态并不是个例。当前，新产品需求旺盛，但相比之下，新产品供给不足，在一些领域存在种类不全、品质良莠不齐的现象。这不仅影响消费者的购买积极性，也容易产生“劣币驱逐良币”的现象。

付一夫认为，当前消费市场的增长，很大程度上取决于新供给，要以新品消费打造高品质消费的“增量”。而想要形成新品供给，一方面要鼓励企业加大研发投入，提升创新能力，另一方面，也要尽快完善相应标准，为市场主体营造更好的环境。

提升供给品质，标准很重要。很多国家的市场都经历过从“品质洼地”到“品质高地”的过程。一些国家品牌的崛起，很大程度上得益于高标准体系的建立。

在新品消费领域，好政策能发挥“四两拨千斤”的作用。发改委、工信部等十部门近日联合印发的《进一步优化供给推动消费平稳增长促进形成强大国内市场的实施方案（2019年）》提到，有条件的地方可对产业链条长、带动系数大、节能减排协同效应明显的新型绿色、智能化家电产品销售，给予消费者适当补贴。有条件的地方也可对消费者交售旧家电并购买新家电产品给予适当补贴，推动高质量新产品销售。

“相信在一系列政策引导下，在充满活力的中国消费市场，新品消费领域将会出现更多让人喜闻乐见的新产品，形成更多市场增长新亮点。”付一夫说。

■延伸阅读

网络零售品质不断提升

智能型新产品受欢迎

去年我国网络零售品质不断提升，有力驱动了消费升级。在网上零售产品中，智能手表、翻译机等智能产品受到消费者的青睐，同比增长超过80%。

商务部近日举行的新闻发布会上，商务部新闻发言人高峰介绍，去年全国网上零售额突破9万亿元，其中实物商品网上零售额7万亿元，同比增长25.4%。

网络零售品质不断提升，有力驱动了消费升级。商务大数据监测显示，在质量和服务上更有优势的B2C模式市场份额达到62.8%，较上年提升4.4个百分点。化妆品、粮油食品和家具等品类也实现较快增长，增速分别为36.2%、33.8%和30.1%。

来自研究机构的数据显示，我国社交电商月活跃用户量达到1.7亿人，更好满足了消费者多层次、多样化的需求，在激发中小城市和农村地区消费潜力方面发挥了重要作用。

生活服务电商提质升级，生态圈建设成为新重点。2018年，我国生活服务电商发展迅速，企业竞争从规模扩张向质量提升发展，利用其“即时配送”服务体系，串联起便利店、商超、餐饮等多种业态，形成了覆盖外卖、生鲜、医药、家政服务等生活服务电商生态圈。商务大数据监测显示，2018年在线餐饮市场规模同比增长超过45%。

（尚 文）

《 人民日报 》（ 2019年03月20日 19 版）

(责编：王仁宏、曹昆)