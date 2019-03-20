“小龙虾学院”为何走红？

加快发展现代职业教育，除了更强烈的市场需求、更有力的政策支持，也有赖于更务实的社会心态

最近，湖北潜江“小龙虾学院”首批学生未等毕业就被各企业预定一空，引发了人们对专业技能人才与职业教育崭新魅力的热议。

加快发展现代职业教育，已经由共识走向行动。今年《政府工作报告》中“大规模扩招100万人”“支持企业和社会力量兴办职业教育”等提法，不仅瞄准专业技能人才总量的提升，也预示着职业教育办学力量的汇聚。在全国两会上，修改职业教育法成为热点议案，大力推进职业教育改革的话题也受到广泛关注，而作为纲领性文件，《中国教育现代化2035》更是将“职业教育服务能力显著提升”作为教育现代化主要发展目标之一。

加快发展现代职业教育的意义已不言而喻，它既有利于缓解当前就业压力，也是解决高技能人才短缺的战略之举。这几年，就业市场一头是工厂感叹招工难，另一头却是就业者诉苦就业难。其实，就业问题不仅是总量问题，还有一个结构性问题。化解这一问题，急需解决劳动者技能与市场需求的错位，补上职业教育短板。今天，城市产业转型升级呼唤懂智能制造的技术工人，乡村振兴同样渴求懂现代农业的新型农民，发展社区养老最缺的正是专业护理人才……发挥职业教育的人才蓄水池功能，有助于培养国家发展急需的各类技术技能人才，也将更好助推产业转型升级，更将推动我国的人口红利向人才红利转化。

应该说，今天加快发展现代职业教育，除了更强烈的市场需求、更有力的政策支持，也有赖于更务实的社会心态。如今越来越多的人开始关注教育总体的均衡发展，关注个体的因材施教。同时，当“工匠精神”被广为称颂，不少蓝领工人薪资超越白领，专业技术人才的收益与声誉迎来拐点，这些都为职业教育的长足发展提供了新的心理支撑。

当然，职业教育要赢得更多青睐，关键还在于不断提升自身质量。职业化意味着专业化。“小龙虾学院”这样的职业院校之所以能火爆，关键在于办学特色鲜明，紧密对接了市场需求。这也启示更多学校，只有牢牢抓住教育质量这个关键，避免管理松散、培养目标模糊、理论脱离实际等人才培养窘境，才能擦亮特色的招牌。同时，职业化也往往伴随着市场化。积极引入社会办学力量，通过深化产教融合、校企合作，大幅提升新时代职业教育现代化水平，才是职业教育提质增效的重要途径。如果每一名走出校门的学子，既能实现自我价值，也能满足市场需求，更能为提升国家竞争力做出贡献，那职业教育一定能走向辉煌。

今年年初出台的《国家职业教育改革实施方案》提出：职业教育与普通教育是两种不同教育类型，具有同等重要地位。这不仅宣示了职业教育之重，更点出了教育均衡发展的意义。面向一个学科交叉与融合越来越普遍的时代，我们无疑要大力发展普通高等教育，以通识教育培养更多综合性人才；而面对一个高度分工的社会，只有通过更优质的职业教育，才能培养更多专业的应用型人才。当综合性人才与专业人才各显身手、各尽所能，教育才是均衡的，也才是符合时代需求的。

(责编：蒋琪、赵爽)