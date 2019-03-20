增值税降税率 消费者受惠多

“4月1日就要减增值税，5月1日就要降社保费率，全面推开。” 国务院总理李克强在今年两会上回答记者提问时表示，今年下决心要进行更大规模的减税降费，把增值税和单位社保缴费率降下来，减税降费红利近两万亿元。

现在离4月1日已不到两周，减税降费已是箭在弦上。

近几年，我国通过营改增改革等举措，平均每年给企业减税降费一万亿元。今年实施更大规模的减税，普惠性减税与结构性减税并举，将制造业等行业现行16%的增值税税率下降3个百分点，是应对当前经济下行压力的重要举措。其中，深化增值税改革，降低增值税税率，是减税的“主菜”。

仔细端详这道“主菜”会发现，降低增值税税率不但可以减轻企业负担，对消费者也是大利好。“减税红利”是如何传导到商品价格上的？记者采访了中国人民大学财税研究所首席教授朱青。

朱青介绍，我们在市场上看到的商品和服务的价格，一般来说都是含税的。比如，车主给汽车加油的“油钱”里，就含有消费税；彩电、冰箱等商品中，也含有增值税。只是由于税款不单独标示出来，所以消费者的感知没有那么明显。

增值税税率降了，商品价格中含的税就减少了一块，市场上商品的零售价就会降低。

例如，现在市场上零售价100元的一件商品，不含税价是86.21元，按13%税率征税其零售价为97.42元。去年增值税税率从17%降到16%后，一些手机的零售价就出现了下降。比如，一款手机原来售价是8838元，税率下调后价格也随之下调为8762元，降了76元。

“在其它因素不变的情况下，增值税税率再下降3个百分点，那么这款手机最新的零售价还应再减200多元。”朱青说。近期，奔驰、宝马、路虎等汽车厂商都已经率先降价，给消费者送上了减税“大红包”。

有人担心，增值税税率下降，如果销售商不降价，老百姓还是享受不到减税红利。在朱青教授看来，这样的担心是多余的。

“当然，增值税税率下调后，零售商也可能不降价，还按原价格出售商品。但由于所有商品的适用税率都降到13%，其他零售商可能会降价。同样的商品，别人卖97.42元而你卖100元，在市场上就失去了价格优势。所以，降低增值税税率后，只要在充分竞争的前提下，商品的零售价迟早都要降低。”

朱青认为，最近国家出台的对小微企业的减税措施，比如对月销售额10万元以下的增值税小规模纳税人，免征增值税等，体现了对小微企业的特殊关爱：一方面它们可以制定较低的价格从而扩大销路，另一方面也可以扩大利润空间。

这次减税，着眼“放水养鱼”、增强发展后劲并考虑财政可持续，是减轻企业负担、激发市场活力的重大举措，也是完善税制、优化收入分配格局的重要改革，具有稳当前、利长远的多重功效。

（稿件来源：人民日报中央厨房麻辣财经工作室）

《 人民日报 》（ 2019年03月20日 10 版）

(责编：李栋、孙博洋)