人民网>>财经

增值税降税率 消费者受惠多

本报记者  李丽辉

2019年03月20日08:12  来源：人民网－人民日报
 

　　“4月1日就要减增值税，5月1日就要降社保费率，全面推开。” 国务院总理李克强在今年两会上回答记者提问时表示，今年下决心要进行更大规模的减税降费，把增值税和单位社保缴费率降下来，减税降费红利近两万亿元。

　　现在离4月1日已不到两周，减税降费已是箭在弦上。

　　近几年，我国通过营改增改革等举措，平均每年给企业减税降费一万亿元。今年实施更大规模的减税，普惠性减税与结构性减税并举，将制造业等行业现行16%的增值税税率下降3个百分点，是应对当前经济下行压力的重要举措。其中，深化增值税改革，降低增值税税率，是减税的“主菜”。

　　仔细端详这道“主菜”会发现，降低增值税税率不但可以减轻企业负担，对消费者也是大利好。“减税红利”是如何传导到商品价格上的？记者采访了中国人民大学财税研究所首席教授朱青。

　　朱青介绍，我们在市场上看到的商品和服务的价格，一般来说都是含税的。比如，车主给汽车加油的“油钱”里，就含有消费税；彩电、冰箱等商品中，也含有增值税。只是由于税款不单独标示出来，所以消费者的感知没有那么明显。

　　增值税税率降了，商品价格中含的税就减少了一块，市场上商品的零售价就会降低。

　　例如，现在市场上零售价100元的一件商品，不含税价是86.21元，按13%税率征税其零售价为97.42元。去年增值税税率从17%降到16%后，一些手机的零售价就出现了下降。比如，一款手机原来售价是8838元，税率下调后价格也随之下调为8762元，降了76元。

　　“在其它因素不变的情况下，增值税税率再下降3个百分点，那么这款手机最新的零售价还应再减200多元。”朱青说。近期，奔驰、宝马、路虎等汽车厂商都已经率先降价，给消费者送上了减税“大红包”。

　　有人担心，增值税税率下降，如果销售商不降价，老百姓还是享受不到减税红利。在朱青教授看来，这样的担心是多余的。

　　“当然，增值税税率下调后，零售商也可能不降价，还按原价格出售商品。但由于所有商品的适用税率都降到13%，其他零售商可能会降价。同样的商品，别人卖97.42元而你卖100元，在市场上就失去了价格优势。所以，降低增值税税率后，只要在充分竞争的前提下，商品的零售价迟早都要降低。”

　　朱青认为，最近国家出台的对小微企业的减税措施，比如对月销售额10万元以下的增值税小规模纳税人，免征增值税等，体现了对小微企业的特殊关爱：一方面它们可以制定较低的价格从而扩大销路，另一方面也可以扩大利润空间。

　　这次减税，着眼“放水养鱼”、增强发展后劲并考虑财政可持续，是减轻企业负担、激发市场活力的重大举措，也是完善税制、优化收入分配格局的重要改革，具有稳当前、利长远的多重功效。

　　（稿件来源：人民日报中央厨房麻辣财经工作室）  


　　《 人民日报 》（ 2019年03月20日 10 版）
(责编：李栋、孙博洋)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载
 

推荐阅读

官方11天六提房地产税 专家称不会增加居民税负　　近日，政府工作报告起草组成员、国务院研究室副主任郭玮在国务院新闻办吹风会上表示，房地产税立法有关部门已经在有条不紊地推进。这是3月5日至15日，短短11天内官方6次提及房地产税。 郭玮介绍，关于房地产税立法，中央经济工作会议也提…【详细】

财经

前两月财政收入增长7% 个税收入下降18%　　前两月财政收入增长7% 个税收入下降18% 开年财政数据凸显经济运行亮点 财政部18日数据显示，1至2月累计，全国一般公共预算收入39104亿元，同比增长7%。其中，中央一般公共预算收入19415亿元，同比增长6.6%；地方一般…【详细】

财经

赊购物品套现变卖套现 白条成了诈骗犯罪的引信？　　雪中送炭的白条成了诈骗犯罪的引信？ 3月8日，大三学生汪某等9人因诈骗京东公司110万元，被湖南长沙市天心区人民法院以诈骗罪判处10年9个月至1年2个月不等的有期徒刑。这9人中，有4人是在校大学生。他们冒用别人的身份信息，注册账…【详细】

财经

九价疫苗普遍缺货 “一针难求”催生“预约经济”　　九价HPV疫苗在国内上市以来，“一针难求”的现象始终存在。井喷需求催生大量中介机构的涌现，从而出现“预约经济” 供应现状 2018年12月6日，疫苗生产商默沙东药厂股份有限公司(MRK，注册地：美国，以下简称“默沙东”)…【详细】

财经

微信打击个人非法信贷类行为 已封停1000多个非法放贷群　　中新网3月18日电 今日，“微信安全中心”公众号发布了关于打击微信个人非法信贷类行为的公告。公告指出，2019年起截至目前，根据用户投诉提交证据，微信安全团队共计对2500多个非法发放贷款帐号进行了阶梯式处理，并对1000多个非法发放贷…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved