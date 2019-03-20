避开产业结构升级的误区

一个国家或地区推动产业发展，应立足自身比较优势，切不可盲目发展第三产业，陷入产业结构升级的误区。

不少人认为，一个地区产业结构是否合理，主要看第三产业所占比重是否超过50%；第三产业所占比重越高，产业结构就越合理。一些地方经济发展在不同程度上出现“脱实向虚”现象，与这一认识有一定关系。能否将第三产业所占比重作为衡量产业结构是否合理的标志，这需要深入分析。

从理论上看，此观点的源头是“配第—克拉克定理”。1672年，英国经济学家威廉·配第在《政治算术》一书中对农民、手工业者和船员的收入进行比较后发现：从业之利，农不如工，工不如商。于是他预言：随着经济发展，产业重心将逐渐从有形产品生产转向无形服务生产；当工业部门收益超过农业部门时，劳动力必然从农业转向工业；当商业部门收益超过工业部门时，劳动力会从工业再转向商业。1940年，另一位英国经济学家科林·克拉克在《经济进步的条件》一书中，根据配第的预言，对40多个国家（地区）不同时期三次产业的劳动投入和产出作了实证研究，得出的结论与配第完全吻合。于是，学术界将他们的研究成果合二为一，统称为“配第—克拉克定理”。之后，一些西方学者纷纷撰文推介，该定理在国际上得到广泛传播。

从特定历史阶段看，配第的预言并没有错。但应指出，“配第—克拉克定理”并非“定理”，而是“定律”。在科学上，定理是用演绎逻辑推导出的命题，定律则是根据特定时空条件下大量经验事实归纳出的结论。两者的区别在于，定理可以不受时空条件约束；定律则受时空条件约束，在一定范围内才能成立。无疑，“配第—克拉克定理”来自于经验事实，属于定律。既然是定律，就要受时空条件约束。那么，约束该定律的时空条件是什么？配第和克拉克对此未作说明，但研读二人的著作可以发现，该定律在时间上要受经济发展阶段约束，在空间上要受分工范围约束。

受经济发展阶段约束，是指该定律只在特定发展阶段成立。比如，农耕社会没有出现工业与服务业，“配第—克拉克定理”显然不成立。在后工业化时期，该定律也不一定成立，因为前面说过，该定律是对经验事实的归纳，而无论是配第还是克拉克，由于受他们生活年代的局限，都未能对后工业化时期的经验事实作出研究。今天，欧美国家的制造业占比有所回升，这可以作为该定律在后工业化时期不一定成立的一个例证。

受分工范围约束，是指该定律的适用范围取决于分工范围。具体讲，在工业化初期到中期，如果分工范围局限于某个地区，则“配第—克拉克定理”适用于该地区；如果分工范围扩大，当一个国家形成地区间分工时，该定律就适用于这个国家而不再适用于某个地区。举例来说：假定一个国家有甲、乙、丙三个地区，甲地的比较优势是农业，乙地的比较优势是工业，丙地的比较优势是第三产业。如果该国已形成地区间分工，甲、乙、丙三地则不必拘泥于“配第—克拉克定理”，可各自发展自己的优势产业。这样一来，从某个地区看，产业结构演进不符合该定律；但从整个国家看，产业结构演进则与该定律保持一致。相反，如果一个国家内各地区产业定位不是立足于自身比较优势，而是按照“配第—克拉克定理”都去发展第三产业，结果会怎样？一是各地产业会高度趋同；二是经济发展会脱实向虚；三是整体结构会严重失衡。欧美国家出现的产业空心化现象，就是前车之鉴。

综上所述，“配第—克拉克定理”只是工业化初期到中期的阶段性规律，并非永恒规律；而且其适用范围由分工范围决定，也非放之四海而皆准。所以说，一个国家或地区推动产业发展，应立足自身比较优势，切不可盲目发展第三产业，陷入产业结构升级的误区。

（作者为中共中央党校（国家行政学院）副校长（副院长））

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