“联姻”服务业 佛山制造再升级

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佛山，以制造业起家、因制造业扬名。然而，在迈向高质量发展的大潮之下，新的挑战也迎面而来。消费者的需求越来越个性化，没有好设计，如何吸引人？个性化产品，如何对接大规模生产？布局智能制造，如何保障资金投入？

通过推动工业设计发展，借力工业互联网，强化金融支撑产业力度，佛山正全面推动先进制造业与现代服务业“联姻”。

今年全国两会发布的《政府工作报告》提出，围绕推动制造业高质量发展，强化工业基础和技术创新能力，促进先进制造业和现代服务业融合发展，加快建设制造强国。

如何实现融合发展？如何避免简单相加？记者来到了广东佛山一探究竟。

通过推动工业设计发展，实施“互联网+”战略，扶持生产性服务业和服务型制造业，强化金融支撑产业力度，佛山正全面推动先进制造业与现代服务业“联姻”。

工业设计，力推产业升级

改革开放先行一步的佛山，靠制造业起家，但也被低端制造逼到“墙角”，“村村点火”难以为继，转型势在必行。

10年之前，“广东工业设计城”在佛山顺德区挂牌时，只有6家小设计公司。随着时间推移，工业设计的作用逐步凸显。

一盏小小的桌面台灯，经过设计以后，展示出了唯美造型，充满艺术气息，不仅消费者赞不绝口，产品附加值更是成倍增长。

在业内人士看来，工业设计就像施魔法，能把灰姑娘般的工业产品变成“白富美”。广东工业设计协会的数据显示，受调查企业利润的40%来自工业设计。

过去工业设计部门主要集中在大企业，现在，中小型企业对此也十分重视。“因为消费者喜欢的产品越来越个性化，没有好设计，很难吸引人。”一位设计师告诉记者。

作为现代服务业的一部分，工业设计不再只是制造业的附属，而是成为一个产业，在产业链中占据了越来越重要的位置，推动着“设计+制造”为主体的产业融合创新求变。

如今，广东工业设计城已陆陆续续进驻了250多家设计机构、上万名设计师，服务于3000多家企业。设计城所在的北滘镇“颜值”陡增，催生了美的、碧桂园两家“世界500强”企业，还有12家上市公司。

“顺德260多万常住人口，仅设计师就有5万多！”第一批进驻设计城的宏翼创新集团董事长卢刚亮告诉记者，他手下现有300多名设计师，不再是被动“接活”、只做产品设计环节，而是主动参与产品创意、研发、营销等全链条，集团去年营业额突破两亿元。

融通互联，布局智能制造

走进唯尚公司宽敞的生产车间，听不到机器轰鸣，看不到粉尘弥漫。操作工手持扫描仪，扫一扫板材上的二维码，一张张板材便缓缓经过流水线，自动分类切割，生成各种部件。拥有先进的3D虚拟设计、生产和装配系统以及数字管理、评估系统，这家企业完全改变了人们对传统家具生产的印象。

“我们采取数码化定制、信息化制造、一体化服务、自动化管理，实现了家居设计服务与智能制造无缝衔接，创造了‘大规模个性化定制生产’新模式，保证了家具品质的稳定。”唯尚公司董事长李连柱说，在全国家具产能过剩时，唯尚年销售额却逆势上涨，从数十万元到突破60亿元。

通过工业互联网引导行业定制流程生产方式的改变，唯尚公司尝到了甜头，越来越多的企业也正积极投身其中，从生产型转向“生产+服务”型，从卖产品转向卖“产品+服务”，不但提升了企业效率，更增加了产品附加值。

根据《佛山市深化“互联网+先进制造”发展工业互联网实施方案（2018—2020年）》，到2020年，佛山将推动超过1000家工业企业运用工业互联网新技术、新模式实施数字化、网络化、智能化升级，带动两万家企业“上云上平台”。

运用新技术，布局智能制造，传统产业巨头也当仁不让。去年3月，佛山新落成的潭洲会展中心旁，美的库卡智能制造产业基地破土动工，计划引进20至40家智能制造产业链的上下游企业。随后，碧桂园博智林机器人谷也在顺峰山脚奠基，首批建筑机器人今年底可望投入使用。

两大“巨头”高调转型，正担当起佛山企业进军智能制造的“旗舰”。利迅达、隆深等本土机器人系统集成应用企业簇拥跟进。如今，全球工业机器人四大巨头中，德国库卡、日本安川电机和日本发那科已落户佛山。

金融助力，发展如虎添翼

谈到金融服务制造业发展，必须说说两个“小镇”：一是南海千灯湖创投小镇，一是顺德桂畔海产融生态小镇。一“湖”一“海”，寄托了佛山最新金融创新希望，被视作产业升级的重要载体。

南海区桂澜路一条小河边，古榕垂须，一组欧式风格建筑群构成千灯湖创投小镇核心区，建筑工人正冒雨铺设内部道路。2017年7月，千灯湖创投小镇被广东列为首批省级特色小镇创建，集中引进创投机构，打造金融服务实体经济样本。迄今，创投小镇尚未竣工，集群注册落地项目、机构已超百家。

实际上，千灯湖创投小镇只是广东金融高新技术服务区的一部分。当年，为了给金融服务业与先进制造业的深度融合创造条件，佛山不遗余力争取到广东金融高新区落地。经过多年培育，这里已高楼林立，入驻70多家金融租赁机构、347家私募创投项目和管理公司，为800多家企业发展“输血”。

“这些金融科技项目涵盖供应链管理、供应链金融、知识产权保护产业化、食品溯源等应用场景，帮助先进制造业和龙头企业打通融资、转型、升级的瓶颈。”南海分管金融工作的副区长乔吉飞说。

离开千灯湖，驱车南行半小时，抵达顺德桂畔海产融生态小镇。迄今，小镇已拥有50多家金融、类金融机构，70多只私募基金注册，基金规模超80亿元。

“顺德是制造重镇，迫切需要深化产业与资本结合。构建金科产研服务平台，不断创新金融产品和服务，才能满足智能制造需求，实现创新驱动，推动经济高质量发展。”佛山市委常委、顺德区委书记郭文海说。

目前，顺德区政府与多家银行签订战略合作协议，支持发展战略性新兴产业、优化升级传统产业、建设科技创新集聚区及载体平台、培育高新技术企业、推进村级工业园改造等。此外，顺德区经科局还与远东国际租赁、建信金融租赁、海晟金融租赁签署协议，联合设立了工业自动化装备金融按揭中心，为企业“量身定制”设备购置、技术升级、厂房建设、供应链融资等个性化金融服务。

种种迹象表明，现代金融业创新与加持，令佛山制造业转型升级如虎添翼。去年，该市先进制造业增加值2250.58亿元，占规模以上工业增加值比重一半。

从“两化融合试验区”，到“网络创新创业示范区”，再到“全国制造业转型升级综合改革试点城市”“国家创新型城市”，佛山制造业砥砺前行，一路向上。

(责编：蒋琪、赵爽)