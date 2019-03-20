大数据助力扶真贫真扶贫

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针对扶贫领域出现的政策不落地、帮扶走过场、扶贫不精准等问题，山东各级纪检监察机关牵头，组织扶贫、财政、民政等部门建立扶贫领域问题线索联动联办机制，运用大数据开展比对分析，将监督关口前移；同时深入贫困户家中了解情况，及时发现问题线索，并以严肃问责倒逼责任落实。

2018年以来，山东省共查处扶贫领域腐败和作风问题7463起，处理10002人。

近日，山东省委巡视组一位干部向记者说起一件发生在鄄城县旧城镇的荒唐事。

“当时，我们要现场检查旧城镇大邢庄村蔬菜大棚扶贫项目，”这位干部说，“可咋也没想到，镇上的干部却把我们领到七街村”。原来，大邢庄村的蔬菜大棚已毁，他们就拿七街村的大棚来“顶包”。被“顶包”的不只是蔬菜大棚，在旧城镇西周楼村扶贫车间，为应付上级远程视频监控，竟然把平板电脑放在摄像头前，播放工人工作的录像，车间里却空无一人。

扶贫领域的形式主义、官僚主义屡禁不止，如何发现政策不落地、帮扶走过场、扶贫不精准等问题？怎样严监管倒逼责任落实？记者在山东进行了采访。

假贫困咋排查

监督关口前移，通过大数据比对分析，拥有私家车、经商的“低保户”浮出水面

聊城市北城街道王辉村原村委会主任王成德，利用职务之便，骗取本是扶贫兜底保障之一的低保金1.46万元，骗保近4年。骗保数额虽不多，但时间较长、性质恶劣，“小案”是怎么发现的？

说起这个案子，北城街道纪工委办案人员石胜文惊叹大数据比对的威力。通过将民政部门提供的低保名单与住建部门提供的购房信息比对，石胜文和同事发现王成德夫妇享受低保，但是其儿媳却购买了商品房。

石胜文和同事到村子里调查后，真相浮出水面：王成德夫妇有2子4女，都有正式工作或经商，王成德却伪造了其无经济来源的虚假事实。退回资金的同时，王成德也受到了党内严重警告处分。

“从单个部门的数据来看，不容易发现问题，但是数据组合比对分析，往往会露出马脚。”聊城市纪委书记、监委主任张宝泉说。比如，把低保户数据与交通部门提供的车辆所有人数据比对，便能排查出拥有私家车却吃低保的假贫困户。

“大数据为扶贫领域监督执纪提供了新手段，实现了关口前移。”聊城市纪委常委井连锋深有体会，这一新尝试向社会一公布，有人便主动向纪委打来电话，问如何退钱退物，“因为他们觉得藏不住哩！”

在山东，各级纪检监察机关牵头，组织扶贫、审计、财政、民政等部门建立扶贫领域问题线索联动联办机制，通过采集工商、税务、公安、车辆等数据信息，对比民政、住建、农业、财政等部门提供的扶贫领域有关记录数据，发现问题。据统计，2018年全年，山东市一级纪检监察机关共收到扶贫、财政、审计等部门移送扶贫领域问题线索452批3327件。

假扶贫咋发现

各级党委、纪委直奔基层、直插现场，到贫困户家中探情况，对部分可疑问题杀“回马枪”

前不久，山东省纪委发出的一则对广饶县畜牧局的通报引起人们关注。时任广饶县畜牧局主要负责人没有贪占扶贫资金，却受到处分，这是为何？

“本是助力脱贫的好项目，但是广饶县畜牧局拨了钱给企业搞扶贫，之后便当起‘甩手掌柜’，致使扶贫工作走过场，资金也打了水漂。”一位参与调查的纪检干部说。

原来，按照扶贫要求，广饶县畜牧局在2016年组织实施耕地质量提升项目时，将补助资金200万元分配给4家企业，并要求20%资金用于支持贫困人口脱贫。这些企业却将有机肥提供给不具备劳动能力的贫困户。有的企业还将方案更改为向贫困户发放全脂乳粉的“救济式”扶贫，并虚报乳粉价格骗取财政资金。好政策落空，畜牧局主要负责人被追责。

“我们督促各级党委、纪委深入基层检查抽查，直奔基层、直插现场，到贫困户家中了解情况，及时发现问题线索。”山东省纪委副书记、省监委副主任孙丰华介绍，山东重点查处落实脱贫攻坚决策部署搞变通、打折扣，甚至弄虚作假、欺上瞒下，“走访式”“慰问式”“救济式”扶贫等问题。

山东省纪委监委察访组成员张华锐介绍，在莒南县涝坡镇翟家涝坡村察访时，该村提供的扶贫桃种植项目实施方案明确种植面积为45亩，现场目测他就觉得亩数不足，经丈量确定仅有30亩。原来该村为完成项目实施计划，把本村不在方案范围内的5户村民的15亩土地也作为扶贫桃项目上报，并将扶贫树苗发放给5户村民，让其在承包土地上自行栽种，翟家涝坡村负责人翟向奎弄虚作假，套取扶贫款物，连同其他违纪问题，受到党内严重警告处分。

2017年10月至2018年底，山东省纪委监委机关分三批组织41个察访组，察访疑点问题，对部分可疑问题杀“回马枪”，发现问题线索339条，查实226条。党的十九大以来，山东共查处扶贫领域形式主义、官僚主义问题4289起，处理5981人，党纪政务处分2456人。

严监管咋落实

省纪委集中交办督办问题线索，发现问题后不处置、不整改将被严肃问责

前段时间，在济南南部山区柳埠街道大会村，核桃基地扶贫产业项目竣工验收合格后，上级拨付了26万元扶贫款，付清工程款等费用后，时任村委会主任刘友贵采取虚假票据入账方式，将余款7.94万元据为己有。

刘友贵的行为受到查处。此外，南部山区纪工委还对该街道办事处通报批评，对街道办时任扶贫办主任李端胜诫勉谈话。

“凡是扶贫工作不务实、脱贫过程不扎实、脱贫结果不真实、发现问题不整改，扶贫工作中发生系统性区域性问题的，要对党委纪委‘双问责’，以严肃问责倒逼责任落实。”山东省委常委、省纪委书记、监委主任陈辐宽说，对职能部门监管职责履行不到位，该发现的问题没有发现，发现问题后不处置不整改的，一律严肃问责。

2018年，山东省纪委监委机关向33个重点督导县市区集中交办两批扶贫领域问题线索，并进行督办。“交办的问题线索查实率都在70%以上，这得益于我们实行的省纪委常委联系脱贫攻坚重点县（市、区）制度，目的就是提高监督的精准度。”山东省纪委监委党风政风监督室主任戚军说，按照规定，省纪委常委不定期深入脱贫攻坚一线检查督导，当面向党委、纪委主要领导交办问题，压实责任。

目前，各级党委政府普遍实行“对账式”“菜单式”排查，聚焦精准识别、资金管理等，组织开展多种形式的监督检查活动。2018年以来，山东省共查处扶贫领域腐败和作风问题7463起，处理10002人。

《 人民日报 》（ 2019年03月20日 11 版）

(责编：蒋琪、赵爽)