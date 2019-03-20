消费升级呈现新趋势 小众化品牌崛起

当前消费对经济增长的推动作用进一步强化，强大国内市场正在加速形成，消费市场升级呈现新的趋势。

消费内涵更加丰富。和以往模仿型需求不同，以90后、95后、00后为代表的年轻消费群体个性明显，他们对特色化、品质化商品需求强烈，一批商品设计和功能因人而异的小众化品牌迅速崛起。

服务消费更加火爆。去年，服务消费占居民人均消费支出比重进一步提升。旅游、医疗健康、文化等服务消费热度走高，未来服务消费的占比将继续上升。

农村市场更快崛起。中国消费市场广阔，在城市消费市场往中高端方向发展的同时，农村消费市场正在崛起，潜力巨大。消费增长规模增速出现了从一二线城市到三四线城市再到农村的阶梯式上升，消费市场下沉明显。

本土品牌更受欢迎。中国消费正在经历全球化，但是随着中国制造的崛起，建立在传统之上的现代化将逐渐回归消费者的视野。蕴含深厚传统文化元素的非遗和老字号正重新焕发青春。

（商务部流通产业促进中心研究员 陈丽芬）

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