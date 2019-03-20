在近日举行的法国国际农业展上，一家合作社的工作人员正在通过扫描产品条形码，向观众介绍其农产品的可追溯性。

本报记者 龚 鸣摄

■无人机飞过一片田地，就能知道哪块缺水、哪块少肥；在家里点点鼠标就可以选购农具、化肥、种子，省钱又省力；缺乏资金购买大型机械，可以在网站上租用，或发起网络众筹。

■据法国一家投资机构统计，目前法国数字农业领域有200余家势头看涨的初创企业，覆盖整个产业价值链，农业科技创新项目呈爆发式增长。

日前，在法国国际农业展上，20余家法国农业数字科技初创企业在“农业4.0”展区内，展示了多种数字农业解决方案。大数据、人工智能、互联网等技术的应用，让农业这一传统产业变得“时尚”起来。

数字科技让更多人关注和了解农业

今年是法国国际农业展第四次设立“农业4.0”展区，展区面积和参展企业数量都有所扩大。从无人机、机器人等科技设备，到农业气象、土壤成分等数据分析软件，再到农具租借、项目众筹等互助机制以及电商平台、农场管理方案等，数字科技应用在农业产业的方方面面。

无人机服务提供商Airinov展示的无人机吸引了很多观众的注意。该企业创新事务经理朱利安·盖里向本报记者介绍，这款无人机搭载的传感器利用多光谱成像原理，用不同颜色标识作物的健康水平，一目了然。农民可以根据无人机观测到的农作物生长状况，有的放矢地采取改善措施，“在正确的时间用正确的剂量促进更优质的生产”。

法国东部汝拉山区的一位牧民希望筹资2000欧元建一个奶酪加工作坊，却苦于没有资金支持。通过与众筹企业MiiMosa合作，他参与的众筹项目已完成64%的融资。这位牧民承诺向出资人提供回报，包括赠送奶酪，参观牧场、“农家乐”体验等，还有利润分红。这种“众筹资金+实物补偿”的方式新颖、务实，吸引了很多参观者。据介绍，MiiMosa去年开发了借贷功能，引入家庭投资，今年还计划推出新平台，鼓励企业、机构等参与众筹出资。

据法国一家投资机构统计，目前法国数字农业领域有200余家势头看涨的初创企业，覆盖整个产业价值链，农业科技创新项目呈爆发式增长。

法国农业电子商务也发展起来。农业电商平台Agriconomie的用户数在4年间增长到2.5万，在西班牙、意大利、比利时等国家也颇受欢迎。“网上购买农具、肥料、种子等，价格比市场平均价低了10%。还有物流直接配送，省钱省时间。”该企业负责人亚尼克对本报记者说。

来自布列塔尼大区的农民让—伊夫向记者展示了一家网站。在这个网站上，让—伊夫可以获得自家田地的卫星图像，根据图像的不同颜色决定灌溉、除草等相应操作。“过去我们整片作业，现在只用对需要处理的田地进行作业，省了很多精力。”让—伊夫说，他会定期记录农作物的生长状态以及每一阶段的施肥等情况。让—伊夫兴致勃勃地给记者推荐他使用的食品溯源手机软件：“买到我的玉米的顾客，可以通过扫描条形码，查看到它生长过程中的所有信息。这多让人放心。”

法国数字农业协会“数字农场”推广负责人卡里纳·卡约介绍，数字农业主要有三点优势：一是节省时间和体力，很多粗重、低附加值的体力工作可由机器人完成。二是节省成本、提高收益，在计算机算法的帮助下，农民可以更好预测和应对作物的疾病或营养不良等情况，减少风险，节省投入。三是从长远来看，精准农业给环境的压力更小，合理施肥、用药以及灌溉都符合生态农业的需要。“在气候变化、地力衰竭、人口压力和生物多样性锐减的压力下，如何通过数字科技平衡可持续发展与农民增收，是未来农业发展面临的主要问题。”

MiiMosa项目负责人索菲·屈什瓦尔表示，数字科技让更多人关注和了解农业。以众筹为例，农民得到筹资可以开展多元化经营且没有负债压力，出资者则可以获得独特体验。他表示，法国老龄化不断加剧，未来全国1/2的农场将陷入无人接管的窘境。数字科技让农业更“时尚”，能吸引更多年轻一代的加入。

数字科技的推广面临多重阻力

尽管发展前景广阔，数字科技在法国农业领域的利用率还不高。据法国新闻网报道，仅有6%—7%的法国农民会使用相关手机软件进行农业生产作业。卡约坦言，数字科技的推广面临多重阻力。一方面，由于缺乏相关知识，并对数据安全问题存有疑虑，很多农民对无人机、机器人等有排斥心理。另一方面，数字科技带来的增产增收是长期效应，成果难以迅速显现。卡约表示，这正是他们成立“数字农场”的原因，通过聚集不同类型的初创企业，扩大影响力，形成交叉宣传效果。该协会经常组织会员企业参加农业展览，并与农民建立密切联系，让他们亲身感受科技的便利。他说，法国农民的互联网普及率达90%，大多数人都有社交网络账户。随着消费者对商品和服务的要求不断提高，生产者必须使用科技方案以适应环保、产品可追溯等消费新趋势。

记者了解到，数字科技农业的发展得到了法国各方面的支持。2018年底，在“未来投资计划”框架下，法国农业部农业和渔业管理局联合法国国家投资银行、法国环境与能源管理署发起了“未来农业与食品”项目招标，呼吁从事农业科学研究的企业和机构参与创新性研发，创造农业新产品、新服务、新模式。数字农业转型就是其中四大课题之一。据悉，中标项目可以获得最低200万欧元的资金支持。法国农业部还投入近1.5亿欧元成立创新孵化器，集中300多名研究人员，建立以研究、培训和企业创新为框架的跨学科机构。

法国昂热高等农业学院副主席米歇尔·奥比奈告诉本报记者，数字科技是当下法国农业教育的重要内容之一。该校多个专业已开设相关课程，希望能为未来农业发展提供更多的人才。

（本报巴黎电）

《 人民日报 》（ 2019年03月20日 17 版）

(责编：蒋琪、赵爽)