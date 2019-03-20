中东地区国家多举措应对经济挑战

国际货币基金组织总裁拉加德在今年2月举行的阿拉伯财政论坛上表示，中东北非地区当前仍面临诸多经济挑战，各国政府必须调整财政政策并继续实施改革来推动经济增长。拉加德的言论与世界银行1月发布的《全球经济展望》报告的预期不谋而合。该报告预计中东北非今年经济增长仍将处于2.4%的较低水平。报告同时指出，由于实施改革措施，中东地区的经济增长到2020年有望恢复到3%左右。

埃及开罗大学经济系教授伊玛德对本报记者表示，从整体上看，2018年中东北非地区的经济出现一定程度的回升，其中埃及、阿联酋等国经济增幅较大。海湾国家力图调整经济结构、摆脱经济对石油过重依赖的努力明显。不过，因受到美国单方面制裁影响，伊朗经济形势有所恶化。土耳其货币贬值，经济增幅受到拖累。北非的利比亚和突尼斯等国，则尚未走出政治动荡后遗症的阴影，经济依旧低迷，恢复动荡前的局面尚需时日。

世界银行最新预测称，2018至2019财年埃及经济增速可望达到5.6%，比上一财年提高0.3个百分点。其主要原因，得益于“加强营商环境的改革支撑了投资以及私人消费回暖”。

埃及经济势头向好，旅游业的复苏是一个重要因素。据统计，2018年埃及到访游客人数突破1000万人次，这是2012年以来第一次超过千万人次。埃及旅游机构估计，今年游客人数有望继续增长。最新数据显示，2018至2019财年前3个月，埃及旅游业收入同比增长了45.5%。

2018年前11个月在海外工作的埃及民众向国内汇款约233亿美元，同比增长5.7%。不断增长的侨汇有助于稳定汇率，也为埃及带来更多投资、储蓄和消费，对抵御经济下行风险、助推经济发展大有裨益。

埃及一家咨询公司的咨询师马吉德告诉本报记者，虽然埃镑贬值，物价有所上涨，但得益于游客数量不断增多，以及金融、财经形势日趋稳定，他的收入更多了，“口袋鼓起来的感觉真好”。

作为传统的能源出口地区，中东主要国家，尤其是海湾产油国都在大力促进经济转型。沙特、科威特、阿联酋等国纷纷制定了10年经济转型计划，旨在大力发展基建、清洁能源、医疗等领域，实现经济的可持续发展。其中阿联酋经济增长尤为“抢眼”，已经跃升为阿拉伯国家中的第二大经济体。

为了吸引外国投资和人才，阿联酋去年10月颁布了外国投资法。同时，政府还计划推出长达10年有效期的长期签证以及新的员工保险政策。分析人士指出，得益于政府推出的一系列支持非石油行业经济的重要举措，以及2020年迪拜世博会带动的财政支出增加，阿联酋经济将在2019年保持快速增长。

沙特“2030愿景”推出已近3年。在经济转型滞后、内外压力增大的背景下，今年1月末，沙特宣布启动国家工业发展和物流计划，希望在2030年前吸引超过4260亿美元的投资，促进沙特经济多元化。这一庞大的规划标志着沙特“2030愿景”改革进入新阶段。

伊朗经济受美国单方面制裁的影响正在不断显现。通货膨胀和货币贬值成为经济发展的主要风险。但伊朗政府通过限制部分产品进口、增加本币和易货贸易、拓展石油输出渠道等措施，提升了对外部制裁的抵御能力。2018年10月28日，伊朗首次通过其设立的能源交易所向国内和国际私人买家直接销售石油。

土耳其经济也面临困难。国际货币基金组织预计，2019年土耳其经济增速将从2018年的3.5%下滑至0.4%，主要原因是货币里拉疲软和借贷成本上升。去年8月10日，美国宣布将土耳其钢铝关税翻倍，导致土耳其里拉对美元急剧贬值，创下历史新低。土耳其经济政策专家塞卡表示，土政府已经采取了上调基准利率、降低部分商品税费等措施来稳定物价、恢复经济，起到了一定效果。但从长期来看，土耳其还需致力于经济结构问题。

一些经济学家认为，随着国际油价的大幅波动以及全球经济复苏不确定性的增加，中东北非地区经济发展存在变数，相关国家需综合运用多种措施应对地缘政治风险以及内外部环境变化。

（本报开罗电）

《 人民日报 》（ 2019年03月20日 17 版）

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