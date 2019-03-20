长三角、珠三角和京津冀 占全国经济总量40%以上

近日，中国发展研究基金会在京发布了《中国城市群一体化报告》。报告对我国12个大型城市群的一体化水平进行了评估，涵盖了157个地级以上城市，占全国国土总面积的19.57%。
这12个城市群包括长三角、京津冀、珠三角、山东半岛、中原、海西（台湾海峡西岸）、成渝、 辽中南、哈（哈尔滨）长（长春）、长株潭、武汉和关中。分析表明，2006年至2015年，12个城市群占全国GDP的比重从70.56%上升至82.03%，年均增长超过1个百分点。所有城市群占全国经济份额的比重都得到提升，反映出经济活动向城市群集中的趋势。其中，长三角、京津冀、珠三角三大城市群的经济份额超过40%。
同期，上述城市群占总人口的比重从61.12%上升到63.07%，增加了1.95个百分点。人口向城市群地区的集中过程仍然缓慢，增长较快的地区是长三角、珠三角和京津冀三大城市群。这三大城市群的人口占比同期增加了2.54个百分点，高出12个城市群总体平均的人口份额增长。报告认为，这三个地区经济增长对人口的吸纳能力最高，稳就业要优先在三大城市群地区施策。
课题组利用开发的ACEP指数，对12个城市群的一体化水平进行了测量。结果表明，在考察期间，所有城市群的一体化水平都得到了提高，ACEP指数平均增长了70%左右。其中，珠三角和长三角的一体化水平稳居第一梯队，2015年，ACEP指数分别为61.58和56.79。处于第二梯队的是山东半岛、京津冀、中原和辽中南城市群，一体化指数得分在30-40分之间，京津冀2015年一体化指数不到珠三角的60%。其余城市群的一体化得分约在15-25分。
总体上看，区域经济集聚对一体化指数提升贡献最大，交通连接性的提高次之。对各年份一体化指数的变化进行分解分析后课题组发现，从总体看，经济集聚的贡献占55.75%，连接性的贡献占41.29%，经济均等化1.50%，政策协同1.46%。
但不同地区一体化的主要驱动因素也存在差别。在辽中南、珠三角和中原城市群，连接性贡献超过50%，是最重要的一体化推动因素,其中辽中南该因素的贡献率超过了65%。在山东半岛、长株潭、成渝、关中、哈长、武汉城市群，经济集聚的贡献超过了60%，其中山东半岛该因素的贡献更是超过了70%。在长三角和京津冀，政策协同对一体化的贡献比其他地区更突出，分别达9.8%和5.9%。此外还值得注意的是，辽中南、珠三角政策协同的贡献为负。
报告对京津冀、珠三角和长三角三大城市群一体化进行了探讨。京津冀一体化严重受制于区域内经济发展差距，以及由公共财政支出差距所反映出的制度协同困难。从ACEP指数看，如果不包括张承秦邯邢，京津冀一体化指数得分显著提高，超过山东居第三位。报告认为，未来京津冀一体化发展，需要看两个关键变量，一是雄安新区能否发挥区域均衡发展的支点作用，二是京津冀与环渤海区域的山东半岛、辽中南城市群的协同。
报告认为，粤港澳大湾区发展可期。ACEP指数测算的结果表明，如果将港澳纳入区域一体化测量，ACEP指数显著上升，2015年指数得分可以从61.58上升到67.94，而且趋势在加快。这反映出该区域的协同发展是大势所趋。
报告分析认为，长三角地区一体化的基础好，经济总规模大，人口众多，国土空间充裕，区域均衡发展较好。但与珠三角相比，在考察期间一体化速度还是偏慢，区域连接性提升相对不足，区域间制度协同难度较大。未来还需要进一步改进区域连接性，提升经济集聚水平。
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