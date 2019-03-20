“减糖”市场成蓝海？ 饮料、食品企业扎堆转型

我国近期宣布开展“减糖”专项行动，将敦促中小学、幼儿园限制销售高糖饮料和零食，食堂减少含糖饮料和高糖食品供应。受此影响，国内白糖价格处于低位。多家A股糖业上市公司亏损数额较大，部分食品企业受益成本降低，业绩明显提升。
据了解，雀巢、达能、光明、玛氏、麦当劳、可口可乐、联合利华、百事等企业均贡献出了自身“三减”(减盐、减油、减糖)的实践案例供行业参考，并表示在未来自身发展战略中将进一步兑现“三减”。
受此影响，2019年，郑州商品交易所的白糖期货主力合约就刷新了上市以来的最低值，低至4664元/吨。而在整个2018年，白糖价格都处于熊市行情，从前一年年底的6622元高点一路走跌，跌幅接近30%。
白糖价格下跌，也直接导致A股相关上市公司业绩下降。首先是几家白糖生产企业，例如，南宁糖业前三季度已经亏损了6.48亿元，净资产收益率居然是-60%。
不过，部分将白糖当作基本原材料的零食、糕点生产企业，由于白糖价格走跌，成本下降，其利润反而有所增长。比如桃李面包，其2018年报净利润达到6.42亿元，同比增长25.11%。
据了解，类似企业的白糖生产成本占比高达5%~10%，糖价每下跌20%，就可能带来超过0.5%的利润变化。
不过，糖果销售占比较大的食品企业、部分饮料企业，由于其主营业务产品的含糖量过大，其2018年业绩反而走跌。
企业开拓“减糖”市场
王老吉：早在2016年夏天就研制出了无糖、低糖凉茶。
维他奶：开始抢占“低糖”市场，豆奶、奶茶、豆浆、柠檬茶推出低糖、无糖、正常糖等口味，还将奶茶产品拆分出了正常浓度和茶浓两种。
星巴克：星冰乐在销量小幅下挫后开始主动减糖。还开发了更全面的无糖冷饮产品线，比如无糖冷萃冰咖啡等。
可口可乐：目前正在中国市场加大研发力度，在多个饮料品类同时推出了多个减糖、低糖、无糖的产品。现在，可口可乐中国已推出了13个品牌，22款低糖、无糖饮料和风味饮料。
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辣条行业进入洗牌期
广州日报讯 (全媒体记者赵方圆)16日，做糖果的金丝猴推出四款辣条，宣布跨界辣条业。记者注意到，这四款新品预售价基本在5元/包，与市面上其他辣条产品相比较贵。消费者似乎对该产品并不买账，预售前三天，天猫旗舰店显示，四款辣条产品的销量都未超过6笔。
金丝猴发布辣条系列产品的前一天，3·15晚会上，一款名为“虾扯蛋”的辣条，因食品安全等问题成为大众关注的焦点。随后，京东、淘宝、苏宁等平台均已对其下线。同时，多地展开对问题辣条的追查与禁售等行动。
对此金丝猴方面表示，推出辣条的目的是要切入90后、00后消费市场。而卡在这个时间进入辣条行业，机遇与挑战并存，3·15曝光问题辣条后，辣条行业或将进入调整期与洗牌期。
据悉，辣条行业近年来渐呈规范化、规模化效应，行业集中度有一定程度的提升。有机构统计显示，截至2016年底，全国调味面制品生产企业已经从几千家递减至580家，市场销售额达510亿元。目前行业规模企业达40家。
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