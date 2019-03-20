原标题：过多饮用含糖饮料增加早死风险 用水代替最为科学

饮料虽甜不利健康 用水代替最为科学

过多饮用含糖饮料增加早死风险

美国人爱吃甜食，尤其喜爱含糖饮料。哈佛大学研究人员对这种饮食习惯提出了警告：他们进行的一项针对美国人的大型长期研究显示，人们消耗的含糖饮料越多，其过早死亡的风险就越大。相关研究成果18日发表在《循环》杂志上。

糖分摄入过多不利于身体健康。已有研究发现，含糖饮料摄入量与体重增加存在关联，饮用过多会增加2型糖尿病、心脏病和中风的风险。但很少有人研究含糖饮料摄入量与死亡率之间的关系。

此次，哈佛大学公共卫生学院研究人员对涉及80000多名美国女性和37000多名美国男性长期生活方式和健康状况的调查数据进行了分析。他们发现，一个人喝的含糖饮料越多，其早死风险就越大。与每月喝含糖饮料少于1次的人相比，每月饮用1—4次含糖饮料者，早死风险增加1%；每周饮用2—6次者，早死风险增加6%；而每天喝1—2次含糖饮料者，早死风险则会增加14%；若每天饮用两次以上，其早死风险比不喝含糖饮料者高出两成(21%)。数据还显示，与含糖饮料消费相关的早死风险增加在女性中比男性更明显。

研究表明，饮用含糖饮料与心血管疾病早死风险增加有密切关联。与不经常喝含糖饮料的人相比，那些每天饮用两份或更多份含糖饮料的人患心血管疾病早死的风险要高出31%。此外，含糖饮料消费与癌症早期死亡风险之间也存在适度联系。

在美国，碳酸和非碳酸软饮、果汁、能量饮料等含糖饮料，是人们食谱中糖分的最大来源。美国成年人的含糖饮料摄入水平几乎都超过了健康饮食建议。因此，研究人员建议，应限制含糖饮料的摄入，用其他饮料，最好是水来代替，这样才更有助于健康和长寿。

(责编：杨曦、蒋琪)