过多饮用含糖饮料增加早死风险 用水代替最为科学

饮料虽甜不利健康 用水代替最为科学
过多饮用含糖饮料增加早死风险
美国人爱吃甜食，尤其喜爱含糖饮料。哈佛大学研究人员对这种饮食习惯提出了警告：他们进行的一项针对美国人的大型长期研究显示，人们消耗的含糖饮料越多，其过早死亡的风险就越大。相关研究成果18日发表在《循环》杂志上。
糖分摄入过多不利于身体健康。已有研究发现，含糖饮料摄入量与体重增加存在关联，饮用过多会增加2型糖尿病、心脏病和中风的风险。但很少有人研究含糖饮料摄入量与死亡率之间的关系。
此次，哈佛大学公共卫生学院研究人员对涉及80000多名美国女性和37000多名美国男性长期生活方式和健康状况的调查数据进行了分析。他们发现，一个人喝的含糖饮料越多，其早死风险就越大。与每月喝含糖饮料少于1次的人相比，每月饮用1—4次含糖饮料者，早死风险增加1%；每周饮用2—6次者，早死风险增加6%；而每天喝1—2次含糖饮料者，早死风险则会增加14%；若每天饮用两次以上，其早死风险比不喝含糖饮料者高出两成(21%)。数据还显示，与含糖饮料消费相关的早死风险增加在女性中比男性更明显。
研究表明，饮用含糖饮料与心血管疾病早死风险增加有密切关联。与不经常喝含糖饮料的人相比，那些每天饮用两份或更多份含糖饮料的人患心血管疾病早死的风险要高出31%。此外，含糖饮料消费与癌症早期死亡风险之间也存在适度联系。
在美国，碳酸和非碳酸软饮、果汁、能量饮料等含糖饮料，是人们食谱中糖分的最大来源。美国成年人的含糖饮料摄入水平几乎都超过了健康饮食建议。因此，研究人员建议，应限制含糖饮料的摄入，用其他饮料，最好是水来代替，这样才更有助于健康和长寿。
官方11天六提房地产税 专家称不会增加居民税负 近日，政府工作报告起草组成员、国务院研究室副主任郭玮在国务院新闻办吹风会上表示，房地产税立法有关部门已经在有条不紊地推进。这是3月5日至15日，短短11天内官方6次提及房地产税。 郭玮介绍，关于房地产税立法，中央经济工作会议也提…【详细】
前两月财政收入增长7% 个税收入下降18% 前两月财政收入增长7% 个税收入下降18% 开年财政数据凸显经济运行亮点 财政部18日数据显示，1至2月累计，全国一般公共预算收入39104亿元，同比增长7%。其中，中央一般公共预算收入19415亿元，同比增长6.6%；地方一般…【详细】
赊购物品套现变卖套现 白条成了诈骗犯罪的引信？ 雪中送炭的白条成了诈骗犯罪的引信？ 3月8日，大三学生汪某等9人因诈骗京东公司110万元，被湖南长沙市天心区人民法院以诈骗罪判处10年9个月至1年2个月不等的有期徒刑。这9人中，有4人是在校大学生。他们冒用别人的身份信息，注册账…【详细】
九价疫苗普遍缺货 “一针难求”催生“预约经济” 九价HPV疫苗在国内上市以来，“一针难求”的现象始终存在。井喷需求催生大量中介机构的涌现，从而出现“预约经济” 供应现状 2018年12月6日，疫苗生产商默沙东药厂股份有限公司(MRK，注册地：美国，以下简称“默沙东”)…【详细】