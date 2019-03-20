原标题：猪价上涨动力来自供给端 4月起生猪出栏量将明显下降

猪价未来上涨趋势确立，尤其是受疫情影响的主产区猪价上涨明显

根据以往价格周期变动情况，仔猪价格到达底部预示着生猪价格将会步入上涨周期。2019年1月份达到本轮仔猪价格周期低点，这或许预示着猪价上涨周期的开始

农业农村部监测数据显示，3月15日全国农产品批发市场猪肉平均价格为每公斤19.77元，两个月前的1月16日这一价格为每公斤19.16元。

“猪价未来上涨趋势确立。”中国农业科学院农业信息研究所副研究员朱增勇在接受经济日报记者采访时说。

朱增勇表示，有两组数据值得关注。第一组数据是猪肉和生猪价格。从周价格来看，全国集贸市场猪肉价格在生猪价格上涨带动下，3月份第1周开始回升。3月份第2周价格达到每公斤23.61元，环比上涨5.4%，同比上涨3.0%。

同时，集贸市场生猪价格从2月份第1周跌至每公斤12.21元后开始回升，3月份第2周环比上涨12.0%，同比上涨18.5%，达到每公斤14.46元。

此外，从不同省市猪肉价格来看，河北、山西、黑龙江、吉林、辽宁、河南等产区价格上涨明显，3月份第2周价格较1月底累计涨幅都在15%以上。其中，黑龙江累计涨幅最高，达到35.2%。但是，浙江、福建、广西、四川、重庆、云南等南方销售区和产区3月份第2周猪肉价格依然低于1月底的价格。从不同省份生猪价格来看，天津、河北、山西、辽宁、吉林、黑龙江、江苏、安徽、江西、山东、河南、湖北等地猪价累计涨幅均超过30%，辽宁累计涨幅最高为55.9%，重庆、四川、贵州和云南等南方销区猪价仍然下跌。

第二组数据是仔猪价格。受疫情影响，仔猪价格自2018年9月份第2周开始连续21周下跌，到2019年1月份最后一周达到每公斤21.57元，创下2015年以来仔猪的最低价格。但是，从今年2月份第1周开始，仔猪价格连续6周回升，3月份第2周价格为每公斤29.49元，环比上涨14.1%，同比上涨5.3%。

从不同省份仔猪价格来看，河北、山西、辽宁、吉林、黑龙江、安徽、江西、山东、河南、湖北和山西等前期受疫情影响比较大的产区仔猪价格明显上涨。其中，辽宁省仔猪价格累计涨幅最高达97.4%。

“猪价上涨的主要动力来自供给端，尤其是受疫情影响的主产区猪价明显上涨。根据以往价格周期变动情况，仔猪价格到达底部预示着生猪价格将会步入上涨周期。2019年1月份达到本轮仔猪价格周期低点，这或许预示着猪价上涨周期的开始。此外，供给下降和冻猪肉收储也提振了近期的猪价。但是，消费需求并不支持猪肉价格大幅上涨。”朱增勇说。

国内猪价回升也刺激了猪肉进口快速增长，2019年猪肉进口预期明显增加。据海关统计，1月份我国进口生猪产品21.22万吨，环比增长32.7%。其中，进口鲜冷冻猪肉12.55万吨，同比增长7.8%，占生猪产品进口总额的60.8%。朱增勇认为，受未来生猪供给下降，以及猪价上涨预期影响，未来猪肉进口有望超过2016年的162万吨。

值得注意的是，2018年上半年猪价低迷导致养殖户大量淘汰母猪，进而影响一年以后的生猪供给。2018年9月份以后生猪和能繁母猪产能持续快速下降。尤其是2019年1月份和2月份，农业农村部全国400个监测县生猪存栏环比分别减少5.7%和5.4%，同比减少12.6%和16.6%。其中，能繁母猪存栏环比分别减少3.6%和5.0%，同比减少14.8%和19.1%。预计从今年4月份起，生猪出栏量将明显下降，进而带动猪价出现阶段性快速上涨。

(责编：杨曦、蒋琪)