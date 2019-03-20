原标题：中国增值税税率下调将实施 多个豪华车品牌纷纷降价应对竞争

继奔驰、宝马之后，福特旗下豪华汽车品牌林肯、捷豹路虎和沃尔沃汽车纷纷跟进降价，其中，路虎品牌车型最高降幅达到了85000元。19日，一汽-大众奥迪也紧随其后，宣布自3月19日起下调全系在售车型官方指导价，涵盖奥迪品牌全系在售车型，最高降价达55000元。业内表示，此次豪华车品牌全线降价，与4月1日中国增值税税率下调政策将正式实施紧密相关，同时，汽车市场竞争激烈，也是促使豪华车品牌大规模降价的主要原因。

原因1：生产制造业增值税将由16%降至13%

4月1日起，我国增值税率下调政策将正式实施，生产制造业的增值税税率由16%降至13%。业内表示，制造业降税3个点会使各类所有制企业普遍能从减税费中受惠，为了促进消费，车企通过降价来刺激消费市场。中国乘联会发布的数据显示，2019年前两个月，国内狭义乘用车销量为333.3万辆，同比下降9.8%。豪华品牌厂家批发销量累计下滑4%。其中，2月份豪华品牌厂家批发销量同比下滑2%，零售销量同比下滑3%。同时，即将在中国工厂生产的特斯拉Model 3起售价或不到30万元，2019 年下半年将上市，这将对豪华车品牌的一些车型带来冲击，促使豪华车纷纷提前降价。

原因2：厂商纷纷下调了市场指导价

目前，豪华车市场竞争激烈，据媒体报道，今年前两个月，梅赛德斯奔驰在全球范围内共交付333,229辆汽车到客户手中，较去年同期下跌6.7%，作为奔驰全球最大单一市场，奔驰2月份在中国市场销量为4.07万辆，同比下滑5.4%。

今年前两个月，宝马集团全球累计销量达34.19万辆，同比下滑1.9%。其中，2月份，宝马品牌、MINI及劳斯莱斯品牌全球交付量为17.15万辆，同比下滑4.1%，宝马集团2月在中国市场的销量为4.46万辆，同比微增0.6%。

沃尔沃前两个月在中国市场交付1.84万辆，同比微增2.2%。但2月份，沃尔沃销售6516辆，同比微跌0.2%。

对此，有汽车业内资深人士表示，虽然厂商纷纷下调了市场指导价，但最后的售价还是各品牌销售终端根据市场情况来定。

多个豪华汽车品牌宣布降价

15日晚，梅赛德斯-奔驰宣布，AMG车型建议零售价最高降幅达6.4万元，迈巴赫车型最高降幅为6万元，奔驰车型最高降幅4万元，smart车型最高降幅7000元。

16日，宝马(中国)和华晨宝马联合宣布，下调在中国销售的汽车产品的厂家建议零售价，涉及BMW 3系、5系、X3以及BMW X5和BMW 7系等进口车型，还有MINI品牌旗下全线产品。

16日，沃尔沃汽车销售(上海)有限公司宣布，下调中国地区在售全部车型厂商建议零售价，其中旗舰级豪华SUVXC90最高降幅达到6万元。

17日，福特旗下豪华汽车品牌林肯宣布下调全部在售车型厂商建议零售价，其中中型时尚豪华SUV新款林肯MKC厂商建议零售价最高降幅达19000元，下调至人民币279800元人民币起。

19日,一汽-大众奥迪公告，下调全系在售车型官方指导价，最高降价达55000元。

(责编：杨曦、蒋琪)