原标题：共享单车押金管理将迎新规 消费者押金多久能退？

共享经济曾是一个颇受追捧的概念，然而近两年随着大大小小企业陆续爆出“退押金难”的情况，押金成了消费者最关心的话题。

ofo开通线上退款系统之后，排队人数超过1000万人，以每天退款1万人计，全部退完需要3年；共享汽车TUGO途歌退押金每天15人，按照官方宣称的200万用户数量计算，全部退完需要365年。

3月19日，交通运输部发布《交通运输新业态用户资金管理办法(试行)》公开征求意见，网约车、汽车分时租赁和共享单车等交通新业态的押金等即将进入规范管理新阶段。

共享汽车、共享单车押金将迎新规

《办法》对押金、预存资金等人们的热点问题都做了规定。

——原则上不得收取押金

《办法》明确，运营企业原则上不收取用户押金，确有必要收取的，应当基于协议，提供运营企业专用存款账户和用户个人银行结算账户两种资金存管方式，供用户选择。用户押金归用户所有，运营企业不得挪用。

——押金应当日(至迟次日)退还用户

针对社会最关注的“押金退还”问题，《办法》明确，用户申请退还押金时，存管银行和其他支付服务机构核对相关信息后，应当于当日(至迟次日)基于原路退还原则退还用户。

用户原账户发生变化的，运营企业需提供用户身份信息、押金支付信息和退款账户信息，存管银行和其他支付服务机构核对认定后再行退还。

——共享汽车押金不得超单车成本2%、共享单车不得超10%

《办法》规定，汽车分时租赁的单份押金金额不得超过运营企业投入运营车辆平均单车成本价格的2%；互联网租赁自行车的单份押金金额不得超过运营企业投入运营车辆平均单车成本价格的10%。

运营企业应当在与用户签订的服务协议中明确押金收取数目和扣除押金条件，在网络平台显著位置明示押金退还方式、程序和周期。

——共享单车预存资金不得超过100元、其他业态不得超过8000元

《办法》要求，运营企业收取的用户预付资金总规模应当与其服务能力相匹配，严禁超过服务能力收取用户预付资金。

互联网租赁自行车单个用户账号内的预付资金额度不得超过100元；其他交通运输新业态单个用户账号内的预付资金额度不得超过8000元。

“押金难退”是消费者心中的痛

押金本来是一种预防性收费，避免用户对商家造成损坏，应该专款专用。然而事实是，挪用“专款专用”的用户押金却成了行业潜规则。

2017年倒闭的酷骑单车共欠押金10亿元，还曾经挪用4亿元用来造车。另一家倒闭的悟空单车创始人雷厚义曾表示，“我也想过(动用押金)，如果没想过那是骗人的。”这些退出市场的企业，留给用户的只有至今尚未退完的押金。

2018年，ofo、摩拜和哈啰单车三分天下，然而押金难题却愈演愈烈。最终摩拜卖身美团，解决了资金问题，而未能成功融资的ofo深陷押金难题无法自拔。

2018年12月，有数百名用户来到ofo北京总部退押金，队伍从五楼排到一楼还绕了几圈。12月19日上线的线上退押金系统几天内突破1000万人。以每人199元押金计算，ofo所需退还押金规模在20亿以上。

与ofo一起爆出退押金难的还有共享汽车平台“TOGO途歌”。按照途歌宣称的200万用户计算，每天15人退押金的话，途歌完成全部押金的退款需要约365年。而且，途歌每位用户押金为1500元，远超ofo的99元或199元。

为了节流，ofo先后进行了裁员、搬家等一系列动作，还尝试了各种变现方式，包括做车身广告、和P2P公司合作转化押金、利用大量的流量来做内容，以及接广告，还有最近上线的折扣商城，不过这些方法最终均被证明无法让ofo从资金告急的困境中脱离出来。

2019年，ofo又上线了折扣商城，引导用户将99元押金升级为150金币、199元押金兑换300金币用于购物，然而“现金+金币”的支付模式决定了用户要买东西还需要另外付费。对此用户并不买账，有的表示“不算金币，光现金就比直接购买还要贵”，还有的说“我不想买东西，只想要回押金”。

据了解，在黑猫投诉平台发布的自2018年1月30日至12月31日的年度数据显示，ofo小黄车、TOGO途歌分别占据投诉量最多的“TOP3”前两位商家。

有金融界人士表示，共享出行企业与其说是租赁企业，不如说是一个金融公司，相比于低廉的骑行收费，沉淀的用户押金池才是他们真正的利润来源。

共享单车用户押金被用于造车或者支付运维成本用，成了变相融资的手段，用户押金成为商家金融资产的一部分。

城市交通专家徐康明也曾表示，ofo用户退押金的遭遇，说明企业违背了押金专款专用的原则，侵害了用户权益。

事实上，为了开拓市场吸引更多的用户使用单车，免押金正在成为主流。

哈罗单车从2017年9月试水大学生免押到2018年3月全国范围芝麻信用免押。2018年6月，在美团支持下的摩拜跟进哈啰，采取了免押金策略。至此，ofo成为三家共享单车中唯一收取押金的。现在用户最关注的是：政策即将出台，我的押金多久能退？

(责编：杨曦、蒋琪)