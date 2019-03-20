原标题：雄安新区迎重大工程 总投资约79亿元

近日，中国雄安集团发布三则“雄安新区容东片区相关工程”比选公告，涉及轨道交通预留、市政道路、综合管网、排水管网等工程造价咨询，总投资约79亿元。容东片区是雄安新区先期启动建设的片区之一，位于容城县城以东、启动区和现状荣乌高速以北、津保铁路以南、张市村以西。

具体来看，容东片区轨道交通预留工程总投资约19.7亿元，建安费约11.3亿元。容东片区A社区市政道路、综合管网、排水管网工程总投资约38.5亿元，建安费约31.9亿元；容东片区F社区市政道路、综合管网、排水管网系统工程总投资约20.8亿元，建安费约17.1亿元。

此外，雄安新区有一批涉及26亿元的项目将在今年6月份开工，中国雄安集团此前发布六则比选公告，分别对雄安新区垃圾处理过渡设施项目、垃圾综合处理设施一期工程的土地勘测定界等方面公选比选。其中，垃圾综合处理设施一期工程总用地500亩，预计将在今年6月份开工，2020年年底前建成。

财政部专家库专家、360金融PPP研究中心研究总监唐川在接受《证券日报》记者采访时表示，雄安承载着新时期的城市发展理念，以及新兴技术使用、培育的任务。智能硬件、大数据、云计算、物联网等技术将被全面应用到雄安基础设施与公共服务中，“新一代信息基础设施建设”会在雄安得到广泛使用。预计今年雄安会在最基础的市政、交通、水利等基础设施建设完成后迅速启动信息化相关工程的建设。

东方金诚公用事业部副总经理高路昨日在接受《证券日报》记者采访时表示，雄安新区建设是千年大计，建设资金需求很大，不可能完全依赖财政资金、地方政府发行债务融资和地方平台公司融资，应探索更多种融资渠道和方式。而PPP模式有助于雄安新区推动投融资模式及基础设施建设运营模式的创新，将是雄安新区重要的融资和建设运营方式。PPP模式将主要集中在铁路、公路、轨道交通、水利、能源、农业农村、生态环保、公共服务、城乡基础设施等领域，助力雄安新区建设。

(责编：杨曦、蒋琪)