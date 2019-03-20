交通部发新规：共享单车押金应当日退还

原标题：共享汽车、自行车押金退不出，怎么办？交通部发新规

经济日报-中国经济网北京3月19日讯 19日，交通运输部发布关于《交通运输新业态用户资金管理办法（试行）》（简称《办法》），并向社会公开征求意见。《办法》明确提出，新业态运营企业原则上不收取用户押金，确有必要收取的，应当基于协议，提供运营企业专用存款账户和用户个人银行结算账户两种资金存管方式，供用户选择。用户押金归用户所有，运营企业不得挪用。

采用运营企业专用存款账户存管用户押金的，运营企业要针对可能出现的集中退还及退还期限超期等特殊情况，联合存管银行、其他支付服务机构建立用户押金退还的应急保障机制，必要时，由运营企业先行垫付资金退还用户押金。用户申请退还押金时，存管银行和其他支付服务机构核对相关信息后，应当于当日（至迟次日）基于原路退还原则退还用户。

自行车分时租赁押金不得超过成本的10%

交通运输部表示，本《办法》所称交通运输新业态是指以互联网等信息技术为依托构建服务平台，通过服务模式、技术、管理上的创新，整合供需信息，从事交通运输服务的经营活动，包括网络预约出租汽车、汽车分时租赁和互联网租赁自行车等。

其中，《办法》中明确规定，汽车分时租赁的单份押金金额不得超过运营企业投入运营车辆平均单车成本价格的2%；互联网租赁自行车的单份押金金额不得超过运营企业投入运营车辆平均单车成本价格的10%。

要求运营企业与存管银行、合作银行和其他银行、非银行支付服务机构应当提供便利的退款方式，及时退还用户押金，不得拒绝、拖延退还，或设置不公平、不合理的格式条款、技术门槛。

租赁自行车预付资金不得超过100元

互联网租赁自行车单个用户账号内的预付资金额度不得超过100元；其他交通运输新业态单个用户账号内的预付资金额度不得超过8000元。

《办法》称，运营企业收取的用户预付资金总规模应当与其服务能力相匹配，严禁超出服务能力收取用户预付资金。并且，运营企业应当建立用户预付资金备付金制度，备付金不得低于用户预付资金余额的40%。

对于用户预付资金的管理，《办法》提出，运营企业应当按照用户预付资金备付金制度要求在用户预付资金专用存款账户中留存相应数额的资金。存管银行应当根据用户预付资金备付金比例规定为运营企业办理相应资金的转出，当用户预付资金备付金比例接近40%时，存管银行应当向运营企业进行预警，等于或低于40%时，除退还用户情形外，存管银行不得为其办理支出。

运营企业即将终止业务前不得再收取用户资金

《办法》还规定，运营企业在暂停、终止业务前，应当制定完善的资金清算处置方案和用户权益保护措施，并依照相关规定提前向其注册地交通运输新业态行政主管部门报告，并告知存管银行、合作银行和其他支付服务机构。运营企业自报告之日起不得再收取用户资金。运营企业注册地交通运输新业态行政主管部门应当及时将运营企业暂停、终止业务情况告知当地人民银行分支机构、银保监会地方派出机构等相关管理部门。

(责编：常瑞雪(实习生)、杨曦)