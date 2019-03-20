原标题：调查显示：手机首度超越计算机成为网购主要工具

一项调查显示，智能手机首度超越个人计算机，成为消费者在线购物的主要工具。

综合中央社、《经济日报》等台湾媒体报道，资诚联合会计师事务所19日公布“2019全球消费者洞察报告”。

该报告指出，有24%消费者使用智能手机在线购物，系开启调查十年来首度超越使用个人计算机购物的人数。此外，16%消费者使用平板电脑购物，逾半数受访者还使用智能手机进行在线支付和转帐等，从来不网购的消费者只剩下7%。

调查还指出，25%的消费者透过社交媒体了解时事。其中，年轻族群的比例更高，39%的年轻消费者(17岁至22岁)直接从社交媒体得知天下事。

台湾资诚创新整合公司董事长刘镜清表示，消费者正在寻求无缝、简单的购物旅程，企业要创造良好的购物体验，必须结合实体和数位。

据悉，“2019全球消费者洞察报告”共有21480位来自27个国家和地区的消费者参与，目的在于评估消费者的行为、习惯和期望。

(责编：杨曦、蒋琪)