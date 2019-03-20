原标题：OPEC+部长级联合会议巴库闭幕 世界主要产油国将继续减产

欧佩克与非欧佩克产油国部长级联合监督委员会议(简称“OPEC+部长级联合会议”)当地时间18日在阿塞拜疆首都巴库闭幕，世界主要产油国未来将继续减产。

据阿塞拜疆新闻网报道，欧佩克当天发布声明说，与会所有成员国向部长级联合监督委员会保证，将在今后几个月把减产量提高至自愿减产额度以上。参加减产协议的欧佩克成员与合作伙伴减产执行率2月份已提高至接近90%，高于1月份的83%。

声明还指出，推迟原定于4月举行的评估减产效果的会议，将在6月再决定是否把原定为期半年的减产协议延长至下半年。

沙特石油大臣法利赫当天表示，将维持现有减产政策，以引导市场走向平衡。此前他曾表示，倾向于把减产协议延长至今年年底。

在延长减产协议问题上，俄罗斯作为非欧佩克产油国，其立场与欧佩克国家略有差异。据俄新社报道，俄能源部长诺瓦克当天称，俄罗斯将在今后几周达到其减产目标，但现在讨论是否要把减产协议延长至下半年还不成熟。

诺瓦克还认为，当前的市场供求已足够平衡，但也应对伊朗、委内瑞拉、利比亚和尼日利亚的局势进行关注，这些“黑天鹅”因素会对石油市场造成重要影响。

国际文传电讯社援引专家分析指出，对于沙特和其他欧佩克成员而言，希望通过减产提高油价以实现财政收支平衡。而俄罗斯所希望的方案则是通过增加产量来获取更多石油收入。

该分析还指出，若美国继续对伊朗和委内瑞拉施压，两国原油产量或继续下降，这将成为影响欧佩克减产的重要因素。欧佩克秘书长巴尔金多日前表示，美国对伊朗制裁和豁免问题带来了不确定性，令欧佩克的工作更难以聚焦在基本面上。

(责编：杨曦、蒋琪)