原标题：默克尔回应华为参与德国5G：不会排除特定国家和特定企业

备受关注的德国5G频谱竞标19日正式启动。针对是否乐见中国企业华为参与德国5G建设的问题，德国总理默克尔当天表示，不会因为一家企业来自某个特定国家就将其排除在外。

默克尔当天在柏林出席一场智库峰会时回答了相关提问。主持人向默克尔问道，美方警告称如果德国使用华为技术，将限制同德国的情报共享，“你会乐见华为参与到竞标德国5G的联合体当中吗”？

默克尔回应称，目前已有非常多的国家使用了华为的技术。她表示，5G是一种高度复杂的技术，因此也带来了新的问题。但她强调，德国联邦政府已经决定，不会“简单地将某一企业或是行为主体排除在外”，而是对这些参与5G竞标的企业提出要求，并将相关的要求写入到电信法规之中。

默克尔强调，她完全不认同的是两种做法：一是把高度敏感的安全问题放到公开市场上去解决；二是对于一家参与5G竞标的企业，仅仅因为其来自特定国家就将其排除在外。

默克尔表示，应该给予所有各方参与的机会，但同时德国也将评估与此相关的不同的法律条件，并与盟国进行研究。

(责编：杨曦、蒋琪)