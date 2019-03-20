二三线城市下调首套房贷款利率 差异化信贷政策正在落地

原标题：部分二三线城市银行下调首套房贷款利率 差异化房地产信贷政策正在落地

近日，网络上关于全国房贷款利率变化的消息持续发热，引起社会高度关注。据经济日报-中国经济网记者了解，全国确实有部分二三线城市的银行下调了首套房贷款利率，但在作为“风向标”的北京地区，目前国有大行房贷利率未出现大面积调整，整体上均执行原有利率政策，即首套房贷款利率为基准利率上浮10%，二套房贷款利率为基准利率上浮20%。

但与此同时，个别国有大行的个别支行也出现了利率“优惠”，首套房贷款基准利率上浮5%、基准利率、基准利率打九折。

那么，个别“折扣”的获得条件是什么？为何会出现这一现象？这是否意味着北京地区房贷利率“松动”？

记者走访发现，上述折扣存在于个别支行与房地产中介的协议合作中，但仅限于北京个别区位的支行与地产中介，且要求贷款人具有良好的信用记录和足够的还款能力。

“我们行在全北京有200多家支行，利率优惠活动仅存在于个别几家支行和与其对口的个别链家门店，如果贷款人换一家门店或支行，这个优惠也就不存在了。”某国有大行的一位信贷经理说。

为何会出现上述现象？究其原因，在贷款审批方面，部分银行将审批权限下放给支行，各支行可根据本区域的市场情况作出灵活调整，但需要注意的是，如果贷款金额超过一定上限，则该笔贷款的审批权限仍会上收至北京分行，即仍然执行原有利率政策：基准利率上浮10%。

因此，多位业内人士表示，不能将个别支行的推销活动等同于北京地区房贷利率“松动”。那么，从全国范围看，房地产信贷政策接下来是否将出现变化？

中国银保监会相关负责人表示，从银保监会的角度，房地产信贷政策是没有变化的。2019年，银保监会将进一步落实差异化房地产信贷政策，分类指导、因地施策。

具体来看，对于有刚需和改善性需求且自身有财务支付能力的购房者，要给予相应的贷款支持；但对于投资性甚至投机和炒卖的，要严格进行管控，设定严格的贷款标准，有的将不予支持，有的要提高利率的风险定价。

记者从中国工商银行获悉，对于房贷利率，该行将继续严格执行“一城一策”的房地产差别化信贷政策，根据当地调控政策要求和市场需求，按照风险定价原则合理确定利率政策。

交通银行首席经济学家连平认为，2019年房地产调控政策仍将坚持“房住不炒”和“因城施策”原则，但在行业内外部需求因素的影响下，调控政策可能适度结构性松动。

其中，一二线和三四线城市、供给端和需求端将呈差异化，各地可能自下而上局部进行调整。一二线城市以保障刚需和置换型改善需求为重点，适当松动过紧的行政管制措施；三四线城市区别对待棚改安置，对已完成去库存的地区取消或减少货币化安置。

此外，房贷利率有见顶回调之势，部分城市的银行可能小幅下调个人按揭贷款利率，加快放款速度。对于主要提供刚需改需住房的房企，资金紧张的局面可能得到一定的缓解。

“就长效机制来看，住房租赁供给格局将随着国资房企在建项目集中入市而发生显著变化，国资房企也有望提供更稳妥的运营方案；预售制度改革或是长期方向，但短期可能暂缓；房地产税将在立法层面取得进展，初步出台的方案可能相对温和。”连平说。（记者 郭子源）

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