原标题：“一城一策”成楼市调控主基调 政策或在三方面微调

中共中央政治局常委、国务院副总理韩正18日到住房和城乡建设部调研时指出，要紧紧围绕稳地价、稳房价、稳预期的调控目标，夯实城市主体责任，落实好省级政府监控和指导责任，坚决防范化解房地产市场风险。今日本报对楼市“三稳”采访专家学者给予解读。

3月18日，中共中央政治局常委、国务院副总理韩正到住房和城乡建设部调研时指出，要坚持一城一策、因城施策，稳妥实施房地产市场平稳健康发展长效机制方案试点。

“房地产市场稳定的最核心目标，就体现在稳房价、稳地价、稳预期这三方面。”昨日，58安居客房产研究院首席分析师张波在接受《证券日报》记者采访时表示，从目前楼市调控效果上看，首先可以明确的是，2019年房地产市场的总基调依然是因城施策、分类指导和“房住不炒”。从各城市房地产市场的发展来看，2019年总体仍保持调控不放松的态势，但预计也会采取一系列有针对性的微调政策来保证房地产市场平稳健康发展，进而实现房价保持总体稳定。

事实上，自2018年年底至今，多地结合自身特点，已经有针对性的对原有调控政策进行微调。如广州适度放松“限商”政策，青岛暂停执行摇号售房，海南省重启受理个人商业性住房按揭贷款转住房公积金贷款业务等。此外，从2019年多地的政府工作报告中也可以看到，包括福建、河南、安徽、长沙、杭州、宁波、成都等地均已提出将按照“一城一策”原则制定有针对性地楼市调控政策。

在张波看来，为进一步采取有针对性的政策举措，完善房地产市场平稳健康发展长效机制，预计今年各地的调控政策会从以下几方面进行微调：

一是信贷政策。目前，针对首套房支持性信贷政策在年初已经出现变化，且首套房贷款利率进一步下调，预计这一趋势在今年会继续保持。另外，针对改善型需求限制政策也有望出现松动，但总体依然会体现“房住不炒”定位，即在打击炒房的同时更加注重对刚需人群的保障。

二是限价政策。限价政策本身的意义是利用行政手段达到调控房价的目标，在目前楼市趋稳、房价保持平稳的大背景下，预计这把“双刃剑”会适时、逐步退出市场。

三是限购政策。虽然限购政策大面积放松的可能性较小，但部分城市通过相应的吸引人才政策来达到定向放松的目标，有可能在2019年进一步推进。本质上，吸引人才政策的放松并非直接针对房地产市场，但人才质量和可持续发展是决定未来城市综合实力的重要因素之一，因此，吸引人才政策也会对楼市起到间接稳定作用。

(责编：杨曦、蒋琪)