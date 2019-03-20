原标题：公安部：中国公民人均通关查验时间减少至45秒

本报北京3月19日电（记者卢越）公安部今天在京召开新闻发布会，通报国家移民管理局“放管服”改革落地情况。公安部新闻发言人郭林介绍，2018年中国公民人均通关查验时间减少至45秒，大型口岸高峰期旅客候检时间环比缩短10分钟，达到国际先进水平，口岸通关排长队成为历史。

据介绍，国家移民管理局自2018年4月2日挂牌成立之日起，在不到一年的时间内相继推出办理出入境证件“只跑一次”等10余项改革新政，2018年移民和出入境管理工作实现“两增长两减少”：全年共检查出入境人员6.51亿人次，同比增长9.9%；中国公民人均通关查验时间减少至45秒；审批签发各类出入境证件1.5亿张（本次），同比增长11.1%；户籍地居民出入境证件审批签发由10个工作日减少至7个工作日。

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