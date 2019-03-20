原标题：药监局：“挂证”执业药师纳入信用管理“黑名单”

“3·15”曝光执业药师“挂证” 国家药监局将开展6个月专项整治

“挂证”执业药师纳入信用管理“黑名单”

本报讯(记者 张小妹)“3·15”晚会曝光了重庆市部分药品零售企业执业药师“挂证”、不凭处方销售处方药等问题，造成了恶劣的社会影响。国家药监局昨日表示，为全面落实药品监管“四个最严”要求，严厉打击执业药师“挂证”行为，决定在全国范围内开展为期6个月的药品零售企业执业药师“挂证”行为整治。“挂证”执业药师纳入信用管理“黑名单”。

整治内容包括对药品零售企业开展监督检查，重点查处执业药师“挂证”等违法违规经营行为，要将药品零售企业“挂证”整治与规范进货渠道、严格票据管理等日常监督检查内容相结合，督促药品零售企业提高质量管理和药学服务水平。

整治分为自查和监督检查。其中，自查整改阶段，所有药品零售企业对照《药品流通监督管理办法》、《药品经营质量管理规范》要求开展自查，对执业药师配备不到位、不凭处方销售处方药等问题，采取切实有效措施主动进行整改。企业自查整改情况应于4月30日前报属地市(或县)级负责药品监管的部门。所有注册执业在药品零售企业的执业药师亦须一并开展自查，凡是存在“挂证”行为、不能在岗服务的执业药师，应立即改正或于4月30日前主动申请注销《执业药师注册证》。

监督检查阶段从5月1日开始，凡检查发现药品零售企业存在“挂证”执业药师的，按严重违反《药品经营质量管理规范》情形，撤销其《药品经营质量管理规范认证证书》。

凡检查发现药品零售企业未按规定配备执业药师的，按照《中华人民共和国药品管理法》第七十八条规定依法查处；同时，将该企业列入年度重点检查对象，进行跟踪检查或飞行检查。

凡检查发现药品零售企业未按规定销售处方药的，依据《药品流通监督管理办法》第三十八条规定予以处罚。凡检查发现存在“挂证”行为的执业药师，撤销其《执业药师注册证》，在全国执业药师注册管理信息系统进行记录，并予以公示；在上述不良信息记录撤销前，不能再次注册执业。

“挂证”的药店和药师也将面临惩罚。国家药监局指出，对于查实药品零售企业存在执业药师“挂证”的，应通报当地医保管理等部门，取消其医保定点资格，形成部门联合惩戒机制。对于查实的“挂证”执业药师，撤销其《执业药师注册证》并对外公示。要将“挂证”执业药师纳入信用管理“黑名单”，积极探索多部门联合惩戒、共同打击的长效机制。

(责编：赵爽、蒋琪)