原标题：消费者网上订票后信息遭泄露 去哪儿网和东航被判责

侵害消费者个人信息须担责

唐兴华 刘雅璠

现在个人信息被泄露或被非法买卖的现象越来越多，各种骚扰电话和短信严重干扰了消费者的正常生活。我国法律法规对消费者个人信息的保护都有所规定，但现实中消费者个人信息权利受到侵害而提起诉讼的案件仍屡见不鲜。

网上订票泄露个人信息

旅游平台及航空公司都有过错

■案情回放

庞先生通过去哪儿网购买了东航机票，其后收到诈骗短信，短信内容中显示有他的航班信息、机场名称、航班号等。庞先生认为，自己的手机号及确切的航班信息只有去哪儿网和东航掌握，因而断定是其泄露了自己的个人信息，于是以侵犯隐私权为由诉至法院，请求判令上述两方向自己公开道歉，并赔偿精神损害抚慰金1000元。去哪儿网主张，其仅为网络交易平台，在此次机票订单中未接触庞先生手机号码，且已向订票者发送防诈骗短信，尽到了提示义务。东航则主张其通过中航信提供订票系统服务，订票信息不存储于东航系统中。

法院经审理认为，东航和去哪儿网存在泄露庞先生隐私信息的高度可能，并且存在过错，因此判其向庞先生赔礼道歉。

法官说法

我国消费者权益保护法规定，经营者收集、使用消费者个人信息，应当遵循合法、正当、必要的原则，明示收集、使用信息的目的、方式和范围，并经消费者同意。经营者收集、使用消费者个人信息，应当公开其收集、使用规则，不得违反法律、法规的规定和双方的约定收集、使用信息。

旅游平台及航空公司因其经营性质掌握了大量的个人信息，因此更要有相应的能力保护好消费者的个人信息免受泄露，这既是其社会责任，也是其应尽的法律义务。如果存在泄露消费者隐私信息的高度可能的情形，而现有证据又不能证明经营者尽到了相应义务，应认定经营者存在过错，应当承担侵犯隐私权的相应侵权责任。

网站公开公民私生活

要承担法律责任

■案情回放

从2014年5月起，乐视公司在其经营的网站视频上公开刘女士的真实姓名、籍贯、年龄，称其是“变性人、在泰国做的手术、是黄海波事件女主角”等。刘女士诉至法院，认为乐视公司给其造成极大的困扰和无法挽回的社会影响，应当承担侵权责任。法院经审理认为，涉案视频指向性明确，视频标题和内容都指向黄海波事件女事主及其个人信息，而展示的文章中亦包含事主姓名、籍贯、变性等陈述。作为涉案视频发布者的乐视公司，须承担法律责任。

法官说法

刘女士享有不让他人知晓个人信息的权利，涉案视频在互联网公开发布造成她个人隐私信息的公然传播，侵害其人身权益的程度明显。

我国侵权责任法规定，网络用户、网络服务提供者利用网络侵害他人民事权益的，应当承担侵权责任。网络用户利用网络服务实施侵权行为的，被侵权人有权通知网络服务提供者采取删除、屏蔽、断开链接等必要措施。

公民享有保护私生活与秘密的隐私权。行为人实施了窥探、宣扬、公布、散布、披露他人隐私的行为，即构成对他人隐私权的侵犯，依法应当承担责任。

公布买家信息被判侵权

卖家依法负有保密义务

■案情回放

李女士通过某手机软件购买商品，对商品规格及质量与卖家发生分歧，随后向相关部门对卖家服务进行投诉。不久后，李女士不仅频繁遭到卖家电话骚扰，而且还发现自己的购买记录、手机号以及家庭住址被在网上公开。李女士诉至法院，认为卖家侵犯了自己的隐私权并要求对方承担侵权责任。法院经审理认为，本案被告未经消费者同意，擅自将消费者的个人信息公开，构成对李女士隐私权的侵害，应承担相应责任。

法官说法

经营者收集、使用消费者个人信息，应当遵循合法、正当、必要的原则。任何知悉或收集、取得了消费者个人信息的主体，都依法负有保密的义务，不得泄露。

现代社会是信息社会，要维护私生活的安宁不受侵害，就必须保护个人信息不被随意公开或滥用。因此，保护个人信息是现代信息社会的一项重要任务。消费者不要随便在网络空间或公共场所提交个人信息，尤其不要将姓名、手机号和工作单位等信息一次性提供出去，确有必要提供的，要与相对方约定保密义务或查看相对方是否有保密机制。一旦发现自己个人信息被泄露并已经给自己造成损害的，可以拿起法律武器向有关部门投诉，也可以向法院起诉，积极维权。

(作者单位：北京市第一中级人民法院)

法官提示

如何保护个人信息不被泄露？

首先，谨慎使用个人证件，除非确有必要，否则不要把自己的身份证号码告诉他人；如果确有必要使用身份证复印件时，应注明“仅用于某某目的”。其次，不要随便在网络空间或公共场所提交个人信息，尤其是将姓名、手机号和工作单位等私密信息一次性提供出去；使用的电脑、手机等电子设备要使用安全密码，不要使用公共场所开放式的WIFI网络。再次，在参与各种网络调查或网络投票时，尽量避免提供任何可以识别身份的信息；尽量避免在微信、QQ等社交工具中发布个人的照片、住所等信息。在商务活动中确有必要披露自己信息时，可与相对方约定保密义务，如申请会员、办理相关证卡时，可与企业约定保密义务。

(责编：赵爽、仝宗莉)