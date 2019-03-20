原标题：养老金15连涨！1.18亿人受益，这几类人涨得更多

中新网客户端北京3月20日电 养老金15连涨落地。3月20日，人社部、财政部联合下发通知，2019年继续统一调整企业和机关事业单位退休人员基本养老金，总体上调5%左右。预计将有1.18亿名退休人员受益。

能涨多少？

今年养老金总体调整水平按照2018年退休人员月人均基本养老金的5%左右确定。

这是国家自2005年以来连续第15年调整企业退休人员基本养老金，也是继2016年以来连续第4年同步安排适当提高企业和机关事业单位退休人员养老金水平。

为何涨5%？

2019年养老金总体上涨5%，与2018年持平，这一水平是如何考虑的？

人社部表示，2018年职工平均工资涨幅、物价增幅平稳，与上年大体相当。2019年经济运行稳中有变、变中有忧，外部环境复杂严峻，经济面临下行压力。

另一方面，由于老年人口规模大、人口老龄化速度快，领取基本养老金的退休人员数不断增加，缴费人数与领取待遇人数的抚养比不断下降，养老负担越来越重，同时，国家明确下调城镇职工基本养老保险缴费比例，养老保险基金收支压力进一步增大。这样安排既能体现广大退休人员适当分享经济社会发展成果，又充分考虑退休人员长远权益。

退休人员资料照片。 中新社记者 泱波 摄

谁能上涨？

此次调整基本养老金的人员范围是，2018年12月31日前已按规定办理退休手续并按月领取基本养老金的企业和机关事业单位的退休人员。

人社部表示，在调整基本养老金时，将范围确定为上年底退休人员，避免当年退休人员既享受上年工资增长，又享受当年待遇调整的情况，以体现公平。这也是在历次调整基本养老金时的一贯做法。

怎么上涨？

此次调整继续采取定额调整、挂钩调整与适当倾斜相结合的办法，并实现企业和机关事业单位退休人员调整办法基本统一。

定额调整要体现公平原则；挂钩调整要体现“长缴多得”、“多缴多得”的激励机制，可与退休人员本人缴费年限(或工作年限)、基本养老金水平等因素挂钩；对高龄退休人员、艰苦边远地区退休人员，可适当提高调整水平。

人民币资料图。中新网记者 李金磊 摄

每人都涨5%？

人社部表示，具体到“5%左右”的调整比例，这是企业和机关事业单位全部退休人员待遇调整的总体人均水平，并不是企业和机关事业单位退休人员分别以各自人均养老金水平为基数、都按照5%的比例调整。

具体到每一位退休人员，由于缴费年限和养老金水平不同等原因，实际增加的养老金绝对额是不同的，对应到占个人养老金的比例也是不同的。一般来说，在职时缴费年限长、缴费工资水平较高的人员，增加的基本养老金绝对额也会相对较高。

谁能多涨？

根据调整办法，挂钩调整指增加的养老金与个人缴费年限、养老金水平挂钩，体现“多缴多得”、“长缴多得”的激励机制，所以，在职时多缴费、长缴费的人员多得养老金。

对高龄退休人员、艰苦边远地区退休人员，可适当提高调整水平。所以，高龄退休人员和艰苦边远地区退休人员养老金可以多涨一些。

退休老人资料图。中新网记者 李金磊 摄

何时上涨？

从时间进度上，各地要在2019年5月31日前，结合本地区实际，制定具体实施方案，并报送人社部、财政部。审批后，各地将抓紧组织实施，尽快将增加的养老金发放到退休人员手中。

各地发放到位时间可能不尽相同，但对退休人员而言，无论各地在何时开始组织发放，都将从2019年1月1日起补发。

未来咋涨？

国家已经连续多年调整养老金，是否应考虑建立调整机制？

人社部表示，有关部门在总结历年调整基本养老金的做法和经验的基础上，正在抓紧研究建立兼顾企业和机关事业单位退休人员的基本养老金合理调整机制，以实现各类退休人员待遇调整机制的统一。(记者 李金磊)

(责编：常瑞雪(实习生)、仝宗莉)