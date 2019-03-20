原标题：环保又赚钱 电子垃圾“炼金术”受到追捧

中新网3月20日电 综合报道，科技不断进步，电子装置推陈出新，不少人习惯频换手机或平板计算机，产生大量电子垃圾。有企业看准当中商机，提取电子垃圾内的贵金属，谋求“变废为宝”，在保护环境之余也可赚钱。

澳工厂回收电子垃圾贵金属3年回本

据国际电信联盟2016年的调查估计，全球每年产生约4500万吨电子垃圾，估计到2021年会升至5000万吨，引发环境污染问题。专家估计电子垃圾占全球堆填区垃圾仅2%，但却占所有有害废物的70%，严重危害环境。

澳大利亚新南威尔士大学教授萨哈奇娃拉，成立电子垃圾工厂，研究电子垃圾内金、银、铜等贵金属的潜在价值，专注将电子垃圾内的贵金属回收，再转售图利。她表示，工厂的成本约50万澳元，预计2至3年后可回本，开始赚取利润，并可创造就业机会，对环境、社会及经济均有利。

此外，科技巨擘苹果公司一直因其智能手机难以回收而受抨击。目前，苹果正积极研制新型机械人“黛西”，助企业拆卸手机零件。据悉，“黛西”可处理9种手机型号，每小时可拆卸200部iPhone手机，包括拆除零件及移走有用的部分。

澳大利亚麦夸里大学教授马修斯称，生产商应致力确保电子设备在生命周期过后，可被回收抽取有用的金属，并建议生产商向把电子设备交到回收中心的用户，提供金钱奖励，政府亦应提供补贴，鼓励生产商将产品设计得更易拆卸。

环保组织研究追踪电子垃圾去向

总部设于加州的公司Electronic Recyclers International，是美国最大电子垃圾回收商，公司去年引进西雅图环保组织“巴塞尔行动网”(BAN)研发的“地球之眼”(EarthEye)软件，专门追踪电子垃圾去向，是全球首间使用这系统的企业。

EarthEye可以透过安装在电子垃圾上的追踪器，向企业、政府和研究机构发送定位信息，让用户随时查看电子垃圾最新位置，确保回收商履行合约，遏止欺诈行为。

“巴塞尔行动网”致力推动阻止有毒废物贸易和非法倾倒活动，该组织指出，现时对回收商的巡查，不足以确保电子垃圾获得适当处理，假如有不法之徒从中取得商业数据，又或非法倾倒废物，将严重损害回收商的信誉。

“巴塞尔行动网”行政总监帕克特指出，目前市场上有太多不负责任的回收商，“如果你不知道自己的电子垃圾会被送到哪里，后果可能很严重。”

电子垃圾如妥善回收，对可持续发展和经济效益均有好处，但据“巴塞尔行动网”估计，美国逾4成电子垃圾都会被运到亚洲倾倒，造成污染。EarthEye技术曾揭发多间美国公司违反环保条例，促成联邦政府对相关企业提控。ERI共同创办人布兰赞扬BAN的追踪系统有效，有助他们履行企业责任和提高透明度。

认识电子垃圾

全球弃置4500万吨。电子垃圾一般指家居及办公室废弃的电子设备，在2016年，全球电子垃圾弃置量达4500万吨，人均13磅，但当中只有20%会被回收再用。

内含镉，损肾功能。电子垃圾含大量有毒化学物，如电池及半导体内的镉，一旦未经处理被弃置堆填区，化学物会渗入土壤及水源，假如焚化烧毁，则会污染空气。从食物摄取镉导致急性中毒的机会微乎其微，但长期摄取镉会损害肾功能。电子垃圾亦含有金、银、白金等贵金属，大量抛弃会浪费资源。

欧洲回收率达65%。欧盟就处理电子垃圾制订极严格规定，期望到明年将回收处理的电子垃圾比例，由目前35%大幅提升至65%。美国目前回收处理比例约为22%。

欧美寻求“循环经济”。美国部分州份已立法，要求设立电子垃圾回收站，并要求生产商负责处理电子垃圾。欧盟实施“循环经济”目标，多国均设立大量电子垃圾回收站，零售商亦有责任协助处理消费者的电子垃圾。

(责编：常瑞雪(实习生)、仝宗莉)