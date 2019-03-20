稳中求进提质量 北京2018年实现地区生产总值破3万亿元

人民网北京3月20日电 （朱江）据北京市统计局网站消息，北京市统计局、国家统计局北京调查总队今日发布《北京市2018年国民经济和社会发展统计公报》，资料显示，过去的一年，北京市经济发展稳中有进，城市建设与服务水平不断提升，发展成果更多惠及百姓，社会民生呈现新气象。

一、稳：经济实力稳步提升

经济保持平稳增长。北京市实现地区生产总值30320亿元，按可比价格计算，比上年增长6.6%。按常住人口计算，北京市人均地区生产总值由2017年的12.9万元提高到14万元。

财政收入稳步增加。北京市一般公共预算收入累计完成5785.9亿元，比上年增长6.5%，地方财力进一步增强。

就业形势保持稳定。全年城镇新增就业42.3万人，年内各季度城镇调查失业率保持在4%左右。

消费价格温和上涨。年内各月居民消费价格累计涨幅保持在2.5%以内，全年平均上涨2.5%，涨势温和。

二、优：结构不断优化升级

产业结构加快调整。规模以上工业中，高技术制造业、战略性新兴产业增加值分别比上年增长13.9%和7.8%，均高于规模以上工业增加值增速，对规模以上工业增长的贡献率分别为66.3%和43.9%（二者有交叉）。服务业增加值比上年增长7.3%，高于地区生产总值增速0.7个百分点，对经济增长的贡献率达到87.9%；其中，金融、科技、信息等优势行业占地区生产总值的比重超4成，贡献率合计近7成。农业的生态功能不断增强，在新一轮百万亩造林工程拉动下，林业产值同比增长61.7%，占农林牧渔业总产值的比重为32.1%，比上年提高13个百分点。

需求结构持续改善。服务性消费引领首都消费转型升级。北京市实现服务性消费额13658.2亿元，比上年增长11.8%，快于社会消费品零售总额增速9.1个百分点；占市场总消费额的53.8%，对总消费增长的贡献率达到82.6%，成为带动消费增长的主要力量。固定资产投资结构不断优化。符合首都发展方向的行业投资增长较快，信息传输、软件和信息技术服务业投资增长31.2%，文化、体育和娱乐业投资增长11.8%，科学研究和技术服务业投资增长7.7%。北京市实际利用外资中，信息服务业、商务服务业、科技服务业分别占26.1%、15.7%和13.9%。

三、新：创新创业蓬勃发展

创业热情持续高涨。北京市新设立的企业中，信息服务业、科技服务业企业合计达到70661家，占比为38.5%，同比提高0.4个百分点，注册资本达到7311.4亿元，同比增长13.5%。

创新成果加快转化。每万人口发明专利拥有量为111.2件，比上年增加16.6件。全年技术合同成交额增长10.5%。中关村国家自主创新示范区高新技术企业实现技术收入10629.4亿元，增长13.4%；占总收入的比重为18.1%，比上年提高1.8个百分点。

创新创业激发新动能。随着创新要素的积累、创新产出的增加以及创业的蓬勃开展，新产业、新业态、新模式孕育成长，成为经济发展的重要带动力量。全年实现新经济增加值10057.4亿元，按现价计算，比上年增长9.3%，占北京市地区生产总值的比重为33.2%，比上年提高0.4个百分点。北京市限额以上批发零售业实现网上零售额比上年增长10.3%，对社会消费品零售总额增长的贡献率达到80.6%。新产业加快发展，新产品产量快速增长，智能电视和智能手机产量分别增长1.8倍和10.9%，集成电路产量增长35.4%。

四、进：发展质量效率提高

产出效率持续提升。全年规模以上工业企业劳动生产率为45.6万元/人，比上年提高4.7万元/人。中关村国家自主创新示范区高新技术企业平均每名从业人员实现总收入220.3万元，同比提高17.9万元/人；人均创造利润18.1万元，同比提高1.6万元/人。

能源资源利用效率继续提高。北京市万元地区生产总值能耗为0.254吨标准煤/万元，按可比价格计算，比上年下降3.8%；万元地区生产总值水耗为12.9立方米/万元，比上年下降7.1%。

五、惠：发展成果惠及民生

居民收入增加、消费升级。北京市居民人均可支配收入比上年实际增长6.3%，与经济增长基本同步。与此同时，居民消费持续升级。全年居民人均服务性消费支出21886元，增长11.4%，占消费支出的比重为54.9%，同比提高2.4个百分点。

社会保障水平不断提高。城市居民最低生活保障标准比上年提高100元，失业保险金最低标准和职工最低工资标准分别提高244元和120元。2018年末，参加企业职工基本养老、基本医疗、失业、工伤和生育保险人数分别比上年末增加77.2万人、59.7万人、70.5万人、69.1万人和68.8万人。保障房建设加快推进，全年保障性住房完成固定资产投资增长44.1%，保障性住房新开工面积占商品房新开工面积的比重达45.2%。

城市服务能力进一步提升。截至2018年底，北京市建立各种社区服务机构11984个，比上年增加168个。基础设施投资主要投向交通运输和公共服务业，其中，交通运输领域投资占比51.2%，同比提高6个百分点。积极落实全国文化中心建设规划，城市文化生活更加丰富。一般公共预算支出中，文化体育与传媒支出增长17.5%。北京市公共图书馆馆藏增长4.6%，电影放映场次增长13.1%。每千人拥有医院床位数增加0.17张，每千人拥有执业（助理）医师数增加0.21人。

城市环境进一步改善。空气质量不断提高，全年细颗粒物（PM2.5）年均浓度比上年下降12.1%，二氧化氮和二氧化硫年均浓度分别下降8.7%和25.0%。绿化建设持续推进，北京市森林覆盖率达到43.5%，比上年提高0.5个百分点；城市绿化覆盖率为48.44%，提高0.02个百分点；人均公园绿地面积为16.3平方米/人，增加0.1平方米/人。北京市污水处理率为94.0%，比上年提高1.6个百分点；生活垃圾无害化处理率（根据垃圾清运量计算）为99.94%，提高0.06个百分点。

(责编：朱江、仝宗莉)