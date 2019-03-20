北京市国资委主任张贵林调研环球影城 要求:做到按时开园

人民网北京3月20日电 （朱江）记者从北京市国资委获悉，3月15日，北京市国资委党委书记、主任张贵林带队到北京环球影城项目调研。对北京环球影城项目下一步建设，张贵林提出四点要求。

一要明确目标任务，强化工程建设组织保障。要围绕项目确定的开园日期，倒排工期，明确时间、目标、任务，严格控制建设成本，打造精品工程，做到按时开园；要充分发挥首旅集团在旅游产业上的集团作战和市国资委系统的资源优势，聚焦服务助推北京建设全国文化中心的总要求，打造国际一流、中西合璧的文化旅游目的地。

二要统筹做好建设、资金和运营管理，坚持融入中国文化元素。要围绕工程建设和项目运营，优先做好融资安排、运营策划等相关工作；要搭建完善运营管理团队，强化人员及专业培训；要持续丰富和增加更多中国元素，在确保项目品质的同时，积极引入能够体现中国价值、中国品牌、中国文化的娱乐设施、餐饮服务等产业，搭建首都国企品牌和老字号展示的平台，打造具有中国特色的环球影城主题公园。

三要加快二期项目和周边文创产业的规划策划，提升周边配套服务设施水平和环境质量。要以环球影城一期项目为基础，尽快完善后续主题园区和文创园区的规划策划，尽早实现二期项目拿地和建设；要持续注重周边自然环境、市政道路、酒店公寓等配套工程的建设和绿色运营，坚持高起点、高质量、高效益，加强与世界顶尖企业和机构的合作力度，把北京环球影城打造成国际高端文化旅游休闲度假区。

四要加强党的建设，实现项目平稳安全运营。项目开发建设中，各级党组织要履行管党治党主体责任，纪委要担负起党风廉政建设监督责任，严肃执纪问责；要完善“三重一大”制度，发挥党建引领作用，抓住重点人、重点环节和关键岗位的党风廉政工作，推动项目平稳、安全、健康发展。

(责编：朱江、仝宗莉)