稳外贸增长 中国贸促会将助企业应对技术性贸易壁垒

中新社北京3月20日电 中国贸促会将启动产品检测认证咨询和代理工作，以帮助中小企业应对出口中的技术性贸易壁垒。
中国贸促会贸易推广交流中心主任张国富在当天举行的新闻发布会上称，近年来，因对国外规定不了解，中国产品出口频频遭遇发达国家的技术性贸易壁垒，给企业造成的损失甚至比反倾销、反补贴措施还大。
据官方数据，2016年中国有34.1%的出口企业受到技术性贸易壁垒影响，出口贸易直接损失额近500亿美元。其中，机电、化矿金属、木材纸张、纺织鞋帽出口受影响最大。分地区看，出口到欧美的产品受技术性壁垒影响最大。
张国富称，贸促会此次开展产品检测认证代理，旨在帮助企业及时了解出口目标国最新信息，合规办理所需检测认证，应对技术性贸易壁垒和贸易摩擦，促进外贸出口增长。
据介绍，即将开展的产品检测认证咨询代理工作主要涵盖机械电子类、纺织服装类、食品医药类三大类产品。这些都是中国出口的主力。
目前，中国贸促会已与美国独立检测实验室联盟委员会、美国华盛顿实验室、欧洲标准咨询中心等欧美知名权威机构签署了合作协议，同南非、俄罗斯、以色列等国家相关机构正在商谈合作细节，并将于今年上半年签署合作协议。
张国富称，通过与国外机构合作，贸促会将进一步帮助中国企业对接国外先进产品标准，提高产品质量，提高产品在发达国家市场的竞争力，助企业开拓“一带一路”沿线国家市场，稳定外贸出口。(记者 李晓喻)
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