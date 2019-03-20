财政部：截至2月末全国地方政府债务余额191420亿元

人民网北京3月20日电 财政部公布2019年2月地方政府债券发行和债务余额情况。数据显示，2月，全国发行地方政府债券3642亿元。截至2月末，全国地方政府债务余额191420亿元，控制在全国人大批准的限额之内。

从全国地方政府债券发行和使用情况看，2019年2月，全国发行地方政府债券3642亿元。其中，发行一般债券1925亿元，发行专项债券1717亿元；按用途划分，发行新增债券3274亿元（包括新增一般债券1607亿元、新增专项债券1667亿元），发行置换债券和再融资债券（用于偿还部分到期地方政府债券本金，下同）368亿元。

2019年1-2月，全国发行地方政府债券7821亿元。其中，发行一般债券4560亿元，发行专项债券3261亿元；按用途划分，发行新增债券6961亿元（包括新增一般债券3883亿元、新增专项债券3078亿元），发行置换债券和再融资债券（用于偿还部分到期地方政府债券本金，下同）860亿元。

2019年1-2月，地方政府债券平均发行期限7.6年，其中一般债券8.1年、专项债券6.9年；平均发行利率3.32%，其中一般债券3.34%、专项债券3.3%。

从全国地方政府债务余额情况看，经第十三届全国人民代表大会第二次会议审议批准，2019年全国地方政府债务限额为240774.30亿元。其中，一般债务限额133089.22亿元，专项债务限额107685.08亿元。

截至2019年2月末，全国地方政府债务余额191420亿元，控制在全国人大批准的限额之内。其中，一般债务114273亿元，专项债务77147亿元；政府债券188269亿元，非政府债券形式存量政府债务3151亿元。

截至2019年2月末，地方政府债券剩余平均年限4.4年，其中一般债券4.4年、专项债券4.5年；平均利率3.5%，其中一般债券3.49%、专项债券3.51%。

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