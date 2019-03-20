发改委：1-2月民间投资同比增长7.5% 青海等增速超20%

人民网北京3月20日电 据国家发改委网站消息，今年1-2月，民间投资同比增长7.5%，高于整体投资1.4个百分点，高于国有控股投资2个百分点。民间投资拉动整体投资增长4.3个百分点，是稳定投资增长的重要力量。青海、湖南、云南、天津、贵州民间投资增速超过20%。

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