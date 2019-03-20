中国发展高层论坛2019年会聚焦“坚持扩大开放 促进合作共赢”

人民网北京3月20日电 （记者孙婷婷）经国务院批准，由国务院发展研究中心主办的中国发展高层论坛2019年会将于3月23日至25日在北京钓鱼台国宾馆举行。本届论坛的主题为“坚持扩大开放 促进合作共赢”。

在3月20日的中国发展高层论坛2019年会新闻发布会上，国务院发展研究中心副主任隆国强表示，选择这一主题是考虑到，2019年是新中国成立70周年，是全面建成小康社会关键之年。在新的历史起点上，中国将如何坚持扩大开放，与世界各国更好地沟通、协调、合作，深度参与全球治理，携手应对全球性的挑战，备受国内外关注。

隆国强介绍，论坛正式会议将围绕“稳中求进的供给侧结构性改革”“积极财政政策新举措”“金融业开放与金融稳定”“推动全方位对外开放”“制造业高质量发展”“开放合作、互利共赢”“全球经济中的粤港澳大湾区”等重大议题进行讨论。论坛经济峰会关注社会热点问题，参会嘉宾将就“应对扩大的社会不平等”“中国梦和美国梦：美好生活新期待”等议题展开深入交流。

隆国强说，在出席本届论坛的中方嘉宾中，已有10余位地方政府官员确定参会。外方嘉宾达150余位，包括96位世界500强企业和全球行业领先企业的高管。国际知名学者近30位，包括4位诺贝尔经济学奖获得者。国务院发展研究中心主任李伟担任论坛主席，戴姆勒股份公司董事会主席、梅赛德斯-奔驰汽车集团全球总裁蔡澈担任外方主席。

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