知名外企积极评价《外商投资法》：在中国可期更好的未来

人民网北京3月20日电（记者 朱一梵）3月20日，新华社授权全文发布《外商投资法》。

“长期来说对投资者信心有保障”，“我们对中国市场的信心前所未有的的强烈”，“外国直接投资有望继续增长”，“外资企业在中国将迎来新一轮的发展机遇”……

3月15日，十三届全国人大二次会议表决通过了《中华人民共和国外商投资法》。这部法律重点确立了外商投资的基本制度框架和规则，将于2020年1月1日起施行。外商投资领域新旧法律的交替，关乎近96万家外商投资企业的切身利益，引发外资企业广泛关注和热议。

道达尔(中国)投资有限责任公司董事长赵伟良表示，“作为第一批进入中国的国际能源公司，道达尔今年恰好伴随中国发展了四十个年头。一路走来，我们荣幸地见证了中国日新月异的变化，更对外资企业在华营商环境的改善有着切身的感受。《外商投资法》为在中国市场投资的外商们提供了更为清晰、统一，也更为有力的法律保障。我们对该法的第四条尤其关注，该条款明确规定了:国家对外商投资实行准入前国民待遇加负面清单管理制度。《外商投资法》实施以后，我们可以期待中国市场将更为平等地向外商开放，一些外商之前所面对的隐形障碍也将逐步被消除。”

欧莱雅中国首席执行官斯铂涵说，“作为自由贸易与投资的坚定支持者，欧莱雅见证了中国政府坚持改革开放所取得的巨大经济成就，并成为共同繁荣的受益者。我们高度认同并赞赏中国正在积极推进的新一轮扩大开放政策。过去几年，中国市场更加稳定、透明、可预期和公平竞争。从减税降负到简政放权，促进中国市场与国际市场并轨的改革面越来越广，落实的效率越来越高，让我们对中国市场的信心前所未有的强烈。”

高通中国区董事长孟樸举例讲述了近年来中国产权环境的提升，“2010年，全球十大手机品牌中只有一家来自中国；而在2016年，经过了不到十年的时间，在高通的助力下这个数字已增长到了七家。目前我们在中国签署的技术许可方已经超过150家，我们的知识产权被中国合作伙伴们广泛使用并获得了良好回报。我们认为，在知识产权保护的整体环境方面，中国已经取得了显著的进步，高通与中国合作伙伴的合作共赢就是体现这种进步的一个范例，中国知识产权保护的进步将更加提升高通在华合作的信心。”

波士顿咨询公司中国区主席廖天舒：“今年3月，中国全国人民代表大会审议通过了《外商投资法》，我们深切感受到中国改革开放的诚意和力度。《外商投资法》将为外资企业在中国的长期发展创造更加公平、开放、自由的营商环境。我们相信，外资企业在中国也将迎来新一轮的发展机遇。”

红杉资本全球执行合伙人沈南鹏认为，伴随着改革开放进程，外商投资在整个中国经济发展当中扮演非常重要的角色。他说：“这是中国历经40年改革开放后再次发出的对外开放的一个清晰信号。相信外商投资法会进一步提升营商环境，吸引更多的外商参与中国经济增长进程。”

法国兴业银行中国区主管、董事长博纳表示，“毫无疑问，《外商投资法》将在开放性，透明度和可预测性方面进一步改善中国的营商环境，使之更加成熟。对外商实行准入前国民待遇和负面清单管理制度，大幅度减少准入限制，同时为像法国兴业银行一样的外国投资者提供强有力的法律保护，这也有助于更好地实现我行作为中国境内外企业之间金融桥梁的定位。在新法亮相后，随着对中国营商环境的预期改善，外国直接投资有望继续增长。我们有信心看到中国政府会在短期内明确而有力地实施该法。”

戴尔科技集团全球执行副总裁、大中华区总裁黄陈宏表示，从目前全球和中国的经济发展形势来看，出台一部专门针对外商投资的基础性法律是非常必要、十分及时的。外商投资法提出对外资全面实施“准入前国民待遇加负面清单”的管理，是中国外资管理思路的巨大改变。

默克集团中国总裁安高博表示说，“我看到《外商投资法》对外资在华发展提供了更强有力的保护，长期来说对投资者信心有保障，也有利于改善中外在创新方面的合作，使中国的营商环境更健康。”

英特尔法律与政策事务部副总裁王洪彬说，“我们见证了‘从中国市场到中国制造、再到中国创造’的不断升级。中国目前已经成为全球智能创新中心之一，越来越多的创新技术、创新产品在中国得以迅速产生和应用，许多新的体验方式、新的商业模式也在中国诞生。例如移动支付、电子商务的蓬勃发展。近年来，法律制度的健全和完善，依法行政，依法治国的意识大大提高，通过简政放权，‘放管服‘等一系列改革措施，赋予市场更多的活力和企业的自主权。‘开门搞立法’，立法部门经常就立法草案征求内、外企和行业协会的意见，包括专门召开座谈会听取意见。”

巴斯夫集团大中华区总裁兼董事长科迪文说，“我们乐见中国进一步扩大开放的行动，期待法律中关于知识产权保护的规定让专利技术得到更好的保障。”

(责编：李枫、白宇)