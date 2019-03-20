原标题：金蝶国际回应做空报告：政府补贴不是无偿性补贴

原标题：金蝶国际回应做空报告：政府补贴不是无偿性补贴

新京报快讯(记者 陆一夫 林子)3月19日晚间，金蝶国际发出公告，回应近期有关公司的做空报告。

金蝶国际在公告中表示，结合公司的战略及历史公告的数据，公司进行云业务转型，利润会承受一定的压力，但董事会对云战略方向充满信心。

公司董事会认为，近几年公司经营质量稳步提升，经营性净现金流稳健增长，2015年至2018年的经营性净现金流分别为5.56亿元、6.12亿元、8.24亿元以及9.06亿元，该经营性现金流与投资性房地产公允价值变动没有关系。

其次有关政府补贴与税务减免事项，金蝶国际表示公司因承接相应的政府科研项目而获得的政府补贴，并不是无偿性补贴。此外，由于传统制造业有进项税抵扣，但软件行业主要是研发投入，基本无进项税抵扣，金蝶国际认为这是中国软件行业的特性决定增值税退税金额较大。

至于做空报告中提到公司给予关联方的贷款事项，金蝶国际在业绩公告中提到，2018年年底给予关联方的贷款余额为7.22亿元(2017年年底余额为1.64亿元)，其中青岛鑫润置业有限公司借款5.87亿元(为青岛金蝶软件园土地款)，这一信息在2018年9月7日及12月28日于港交所发布的公告中提及;上海今逸医疗软件有限公司借款1.05亿元及深圳云之家网络有限公司(即云之家)借款0.29亿元(为贷款展期)，已于2018年12月14日在港交所发布公告。

关于建议收购云之家股权，金蝶国际认为基于公司云业务的发展需要，预计建议收购有助于深化公司云平台构建，加快云业务的持续成长，抢占企业云服务市场。

在年报发出不到一周后，有“股坛长毛”之称的David Michael Webb于3月18日在其个人网站上发布金蝶国际的做空报告，称该公司是“一只泡沫股票”，他从金蝶国际关联贷款方、房地产投资、所得税减免等多方面做空。受此影响，3月18日当天金蝶国际股价大幅下跌14.22%。

“这两天股价的正常波动，我们都可以理解，但是我们也不希望有一些评论导致的激烈波动”，3月18日晚间，金蝶集团首席财务官林波在全球投资者连线的电话会议中表示，金蝶的业绩是有目共睹的，公司对于金蝶的战略和未来充满信心。

记者：陆一夫 林子 校对：杨许丽

(责编：赵爽、仝宗莉)