心中有盼头 创新有奔头（经济聚焦·会后探落实③）

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在西南科技大学，过去，对于科技成果转化所获收益，按照事业单位一切成果归学校的模式全部上交。现在，收益中的80%都是对成果完成人的奖励。

2017年，四川省绵阳市入选全国首批科研人员激励计划试点。如今，通过盘活科研成果、放活人才管理、用活增收机制等改革举措，科研人员集聚的绵阳再次迎来“创新力大爆发”。

习近平总书记在参加今年全国两会福建代表团审议时强调，要营造有利于创新创业创造的良好发展环境。要向改革开放要动力，最大限度释放全社会创新创业创造动能，不断增强我国在世界大变局中的影响力、竞争力。

今年的《政府工作报告》同时指出，大力优化创新生态，调动各类创新主体积极性。科技创新本质上是人的创造性活动。我国有世界上最大规模的科技人才队伍，营造良好的科研生态，就一定能够迎来各类英才竞现、创新成果泉涌的生动局面。

2017年，四川省绵阳市入选全国首批科研人员激励计划试点，这项创新机制的深度改革，使得绵阳再次迎来“创新力大爆发”。

“放在以前，不敢想象能拿两份工资！”

盘活成果，做大“蛋糕”

80%！科技成果转化所获收益中，这么多的部分都是对成果完成人的奖励，剩下的20%里面，又有一半作为奖励发放给成果完成人所在部门。这是西南科技大学为了刺激科研成果转化专门出台的文件精神，这个分配比例即使放在全国也是比较高了。

而在以前，这几乎是不能想的。对于科技成果转化所获收益，个人无权分配，而是按照事业单位一切成果归学校的模式全部上交。

黄晓芳的名片，正反两面印着不同的职务和头衔——一面是“西南科技大学计算机学院信息安全系主任、副教授”，另一面是“四川思安特公司技术总监”。“目前我们的年销售额已接近千万元。”这位年轻的密码学女博士告诉记者，科研人员激励的好政策，已鼓励多名该校老师创业。

“不能让科研成果只躺在纸上睡大觉。”西南科技大学相关负责人介绍，文件出台以来，由教师发起并新成立创新创业企业达9家，有7项国家发明专利进行转让或实施许可，学校的科技园中，小微型科技企业多数由学校老师兼职或以成果技术入股创办或领办。

“让科研成果转化为生产力，这是对我们最大的激励！”应用新研发的白山羊养殖技术，推动绵阳市北川羌族自治县发展了5家专业养殖合作社，带动规模养殖户15户，散养户1000余户，户均增收1万元以上，来自农业科研机构的畜牧专家王育伟有着强烈的成就感：“多亏了好政策，实现了技术和生产的无缝对接！”

在激励计划试点中，北川县出台了《院士（学部委员）、博士工作站实施办法》等文件，通过规定“技术转化收益提成”等形式，鼓励高层次人才对科研成果进行创新转化，成功引进学部委员1名、博士25名、科研团队核心成员90余名，借力驻站专家的专业优势，实现了产业快速发展和人才增收的双赢。

“真金白银”的激励措施，为科研价值的市场化打通了渠道。“放在以前，不敢想象能拿两份工资！”市农科院鼓励科研人员到企业、合作社开展兼职和技术指导，该院畜禽水产研究所一名专家与一家生物科技公司签订了产品研发兼职协议。这位专家告诉记者，自己不仅能领双份薪水，而且归属科研创新的收益中，自己能获得不低于70%的比例。据悉，2017年以来，市农科院已转让品种和技术的使用权11项，转化收益超过366万元。

“失败了还能回去，有啥好怕的？”

放活管理，打通阻碍

从长虹这样的国企辞职然后创业，难道不怕有风险吗？逸客科技公司创始人王金宝却信心满满。

“背后有老东家撑腰，失败了还能回去，有啥好怕的？”他告诉记者，长虹对于离岗创新创业人员给予两年内仍可回公司上班的政策，这给了他无限底气。

事实上，辞职创业，正是王金宝在长虹创客大赛中夺魁的结果——目前，长虹正经历从组织架构到产品理念的深度变革，在至关重要的科技创新方面实施员工内部创业计划，员工的创新项目只要与长虹的战略或产品匹配，就能创业。“大公司往往难以产生好的创意，反而是创业团队或者个人更容易迸发出好的理念。”长虹相关部门负责人告诉记者，公司已成立2.5亿元的基金，专门投资内部走出的创客，形成“小步快跑” 的内部创业机制。

打通人才管理的梗阻，调动了企业的活力，也增强了科研院所的创新实力。“以前学校的编制、职称、人员调配权等方面缺少自主权，人才无法实现合理配置，不利于提升科研创新效率。”当地一所院校的负责人告诉记者，试点工作开展后，上级管理部门放权更多了，无论是单位用人，还是内外人才的流动和评定，都越来越开放、灵活。

“学校的人事自主权扩大后，岗位调配更方便了。”西南科技大学相关负责人告诉记者，根据发展需要，学校提高了专业技术岗位比例。目前，该校岗位中专业技术岗位占87%，管理岗位占13%。不仅如此，学校还修订了职称评审办法，实现了自主评审，同时在高级职称中增设了成果推广类岗位。

“没想到我不到30岁就能评上副高职称！”年轻的武器研发专家林向高供职于绵阳一家军工类研究所，在科研人员激励试点中，该所不但获得了专业技术职称评审权，而且改革了评审制度和程序，对职称外语考试不再作统一要求，并更加突出评价专业技术人才的职业道德、业绩水平和创新成果。“应用型人才的升职空间更大了，大家都鼓足了力气做研发。”林向高表示。

“科研人员持股计划，极大提升了大家的主动性！”

用活机制，长远发展

空中出现影响民航安全的“黑飞”无人机！令人惊魂的事态刚出现，便立即得到了控制——利用最新研发的无人机管控“察打一体”系统，可在不超过4秒时间内发现最远8公里的小微无人机，定位、实时监控、远程迫降一系列指令瞬间完成。这正是九洲防控公司的最新成果。

“科研人员持股计划，极大提升了大家的科研主动性！”九洲防控公司负责人告诉记者，其母公司九洲集团近年来科研人员队伍不断壮大，低空防御项目研发成功后，将其从集团本部分离，单独成立九洲防控公司，实施科研人员按比例持股，进一步激发了科研人员的积极性。

九洲集团负责人介绍，其科研人员2017年、2018年的平均年收入保持了两位数增长，集团的子公司中，岗位分红、虚拟股权等长效激励方式均收到了良好的激励效果，实现了科研人员利益与企业长远发展的“捆绑”。

能者多劳、以才定薪的市场经济薪酬制度，打破了院校和研究机构的“大锅饭”格局，也激发了科研人才的创新活力。“国内的待遇优厚，为人才解决了后顾之忧。”长虹信息安全实验室首席科学家唐博告诉记者，其实验室内部实行差异化薪酬，以最终价值的产出作为调薪晋级的重要参考。目前，实验室已建立人才梯队，为每个人规划了清晰的成长路径，保证人才培养的连续性。

薪酬、资助资金等向科研人才倾斜，勇争上游成为人才队伍的普遍氛围。“学校的学术人才科研支持计划是分层次的，只有努力创新，才能获得应有的奖励。”作为唯一一个以讲师身份入选学校“龙山学术人才科研支持计划”领军人才的青年教师，丁聪聪愉快地接受了学校20万元的科研经费资助，“学校的优厚待遇给予了我们创新的动力，可以大胆尝试有潜力、感兴趣的研究方向。只有不断创新，才能不负所托。”

《 人民日报 》（ 2019年03月21日 10 版）

(责编：王仁宏、曹昆)