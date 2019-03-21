从一床薄被看消费潜力（微经济）

与当前旺盛的消费需求相比，服务供给还有不少短板。如果能多换位思考，多为消费者着想，必然能进一步拉动消费。

出差住酒店时，笔者经常发愁：大多数酒店往往只提供一种厚被子。冬天还好，夏天太热，只能拼命调低空调温度，既不节能，也不健康。一次到外省出差，朋友介绍了一家民宿，装修不算华丽，价格不算便宜，却也宾客盈门。让我印象深刻的是，这里冬天有厚被，夏天有薄被。老板说，好多客人反映颈椎不好，店里还准备了三种枕头供选择。这样贴心的服务，自然大受欢迎。

一床薄被，三种枕头，看出了店家为客人着想的用心，也看出了靠这份用心挖掘出来的消费潜力。

细想一想，身边类似的例子还挺多的。说实话，一些商家与其整天嚷嚷生意难做，不如倒逼自己多换位思考，多想想消费者想要些啥服务。你看，有的火锅店到了饭点冷冷清清，以服务取胜的品牌火锅店却人潮涌动，包间提前好几天都订不上。显然，取胜的不仅是价格和品质，想消费者所想，提供更贴心的服务才是王牌。

只要多体察消费者需求，多为消费者着想，服务提升的空间其实很大。朋友的爱人，最近就辞职开了一家微店，专门为顾客介绍各种吃食。她既没有生产地的优势，也没有很强的进货渠道，价格也不便宜，按说没啥竞争力。可是，生意却火得很，在几个500人的微信大群里，天天忙得不亦乐乎。她这样介绍自己的生意经：“所有我介绍的产品，都是我自己试过好吃，并且经常吃的。我不敢保证自己的东西是最便宜的，但是肯定是我认为最好的！”这种自己先体验再来推销的服务模式，减少了消费者在商品汪洋大海中的选择成本，久而久之，就形成了口碑优势，让大家买得放心，吃得开心。

应该看到，与当前旺盛的消费需求相比，服务供给还有不少短板。如果能多换位思考，多为消费者着想，必然能进一步拉动消费。

《 人民日报 》（ 2019年03月21日 10 版）

(责编：王仁宏、曹昆)