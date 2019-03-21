沈阳航空航天大学内近日开放了一个“共享厨房”，学生们可以在此自己动手、体验烹饪的快乐。在“共享厨房”内，学生可以自带食材前来体验，还可以接受专业厨师的免费教学，只需支付食材费及厨房使用产生的基本费用即可。

图为3月20日，厨师在共享厨房内教学切菜。

于海洋摄（影像中国）

《 人民日报 》（ 2019年03月21日 10 版）

(责编：王仁宏、曹昆)